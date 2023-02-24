Гончаренко: В Раду зашел проект решения об уничтожении местного самоуправления в Чернигове. Где в ЕС можно разогнать горсовет просто потому, что хочется?

"В Верховную Раду Украины зашел проект решения об уничтожении местного самоуправления в Чернигове. Мы принимали закон, который позволяет вводить прямую президентскую администрацию в городах после деоккупации. Ну, логично: в Херсоне нет мэра, нет депутатов, система разрушена – конечно, это надо делать. Но при чем здесь Чернигов? Город никогда не был взят ни на секунду. Депутаты городского совета присутствуют. Неужели одна причина в том, что в городском совете Чернигова всего 4 "слуги народа" из 42 депутатов? Это единственная причина, что нужно распустить городской совет Чернигова, который избран голосами черниговцев", – заявил Гончаренко.
Он подчеркнул, что это решение станет прецедентом, после которого можно будет уничтожить самоуправление в любом другом городе Украины и такая практика точно не приблизит Украину к Евросоюзу.
"Вот этот флажок у нас – Европейский союз. Где в Европейском союзе можно взять и разогнать городской совет? Просто потому что так хочется? А кто будет завтра? Днепр? Львов? Киев? Какой город, где захочется поставить своего, не спрашивая людей? Мы куда двигаемся, друзья? Вы понимаете, вы просто страну ставите в ситуацию, которая может уничтожить всю поддержку к нам. Кто завтра будет помогать Украине? Местное самоуправление – это краеугольный камень европейскости! Парламентаризм – краеугольный камень! Свобода Украины – это залог победы!" – подчеркнул Гончаренко.
Согласно опросу группы "Рейтинг", 63% жителей Чернигова не поддерживают создание в городе военной администрации и прекращение полномочий городского головы и городского совета во время действия военного положения в Украине. Опрос проводился в декабре 2022 года.
Петиция к президенту с призывом не вводить в Чернигове военную администрацию набрала за короткий срок необходимые 25 тысяч голосов.
7 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной адинистрации в Чернигове, 9 февраля Черниговский городской совет на заседании назначил секретаря горсовета Александра Ломако исполняющим обязанности городского головы.
Чернигов остался без мэра после того, как суд во Львове постановил, что мэр Чернигова Владислава Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов, когда в начале полномасштабного вторжения России отправил свою жену за границе на служебном автомобиле. На Атрошенко наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должность мэра Чернигова.
Атрошенко обжаловал решение. 1 февраля Львовский апелляционный суд отменил штраф мэру Чернигова, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.
17 февраля Зеленский подписал распоряжение о назначении начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Дмитрия Брижинского.