Рада отстранила Лероса от заседаний. Нардеп считает, что это из-за критики в адрес Ермака, и ответил главе ОПУ

Отстранение Лероса поддержали фракции "Слуга народа" и "Батьківщина" (10), а также группы "Платформа за жизнь и мир", "Відновлення України", "Довіра" и "За майбутнє" Фото: Geo Leros / Facebook (архив)

Об этом Лерос сообщил в Facebook.

"Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от участия в заседаниях Верховной Рады, потому что я посмел откровенного агента Кремля [главу Офиса президента] Андрея Ермака назвать "фээсбэшной гнидой" в его присутствии и в присутствии "величайшего императора", – написал нардеп.

Отстранение Лероса поддержали фракции "Слуга народа" (192) и "Батьківщина" (10), группы "Платформа за жизнь и мир" (19), "Відновлення України" (14), "Довіра" (12), "За майбутнє" (10), отметил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, опубликовав фото результатов голосования.

"Еще раз – в чем идея этого запрета. У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года. Во время действия военного положения заседание Рады не закрывается. То есть Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до конца войны, – пояснил нардеп. – Это неправильно, неконституционно, и это авторитаризм".

Гончаренко также опубликовал в Telegram видео разговора с Леросом.

"На заседании, когда назначали главу СБУ Украины, я спросил, когда господин Ермак – человек, представляющий интересы Кремля в Украине, – сядет за государственную измену, и назвал его "фээсбэшной гнидой". Сейчас парламент решил меня до конца года лишить возможности присутствовать на заседаниях, – пояснил Лерос. – Последнее слово, если можно, я надеюсь… Андрей Борисович Ермак его увидит. Андрей Борисович, иди на х...й, ты сядешь".