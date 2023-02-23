Рада отстранила Лероса от заседаний. Нардеп считает, что это из-за критики в адрес Ермака, и ответил главе ОПУ

Об этом Лерос сообщил в Facebook.
"Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от участия в заседаниях Верховной Рады, потому что я посмел откровенного агента Кремля [главу Офиса президента] Андрея Ермака назвать "фээсбэшной гнидой" в его присутствии и в присутствии "величайшего императора", – написал нардеп.
Отстранение Лероса поддержали фракции "Слуга народа" (192) и "Батьківщина" (10), группы "Платформа за жизнь и мир" (19), "Відновлення України" (14), "Довіра" (12), "За майбутнє" (10), отметил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, опубликовав фото результатов голосования.
"Еще раз – в чем идея этого запрета. У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года. Во время действия военного положения заседание Рады не закрывается. То есть Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до конца войны, – пояснил нардеп. – Это неправильно, неконституционно, и это авторитаризм".
Гончаренко также опубликовал в Telegram видео разговора с Леросом.
"На заседании, когда назначали главу СБУ Украины, я спросил, когда господин Ермак – человек, представляющий интересы Кремля в Украине, – сядет за государственную измену, и назвал его "фээсбэшной гнидой". Сейчас парламент решил меня до конца года лишить возможности присутствовать на заседаниях, – пояснил Лерос. – Последнее слово, если можно, я надеюсь… Андрей Борисович Ермак его увидит. Андрей Борисович, иди на х...й, ты сядешь".
Лерос и раньше конфликтовал с Ермаком. Так, 4 ноября 2021 года, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на заседании парламента, Лерос показал Зеленскому и Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".
11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). На следующий день нардепу вручили еще одно подозрение – за то, что он не выполнил решение суда и не опроверг свой пост в Facebook о брате главы ОПУ Денисе Ермаке.
Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе.
На время следующего выступления Зеленского в Раде, 1 декабря, ГБР назначило Леросу допрос.
9 декабря ГБР завершило расследование в отношении нардепа. 29 декабря Лерос попросил Печерский районный суд Киева изменить для него меру пресечения, однако получил отказ.
В январе 2022 года, до начала войны против РФ, ГБР передало в суд дело в отношении Лероса.