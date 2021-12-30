Суд отказал Леросу в изменении меры пресечения. Нардеп хочет выехать за границу к 94-летнему больному деду

Лерос: Мой дедушка находится за пределами Украины, ему 94 года, и он попал в больницу в тяжелом состоянии с COVID-19 Фото: Geo Leros / Facebook

"В связи с их окончанием досудебного расследования и семейными обстоятельствами (мой дедушка находится за пределами Украины, ему 94 года, и он попал в больницу в тяжелом состоянии с COVID-19) я обратился в суд об изменении меры пресечения, чтобы мог его посетить. Судья Печерского суда [Вита] Бортницкая мне незаконно отказала", – написал нардеп.

По его словам, это "личная и мелочная месть" президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Напомню, мне ограничили свободу передвижения из-за того, что я опубликовал пленки, где родной брат руководителя Офиса президента барыжит государственными должностями", – добавил Лерос.

Он не уточнил, в какой стране находится больной родственник.