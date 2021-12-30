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Суд отказал Леросу в изменении меры пресечения. Нардеп хочет выехать за границу к 94-летнему больному деду

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Лерос: Мой дедушка находится за пределами Украины, ему 94 года, и он попал в больницу в тяжелом состоянии с COVID-19
Лерос: Мой дедушка находится за пределами Украины, ему 94 года, и он попал в больницу в тяжелом состоянии с COVID-19
Фото: Geo Leros / Facebook

Внефракционный народный депутат Гео Лерос 29 декабря в Facebook сообщил, что попросил Печерский районный суд Киева изменить для него меру пресечения, но получил отказ.

"В связи с их окончанием досудебного расследования и семейными обстоятельствами (мой дедушка находится за пределами Украины, ему 94 года, и он попал в больницу в тяжелом состоянии с COVID-19) я обратился в суд об изменении меры пресечения, чтобы мог его посетить. Судья Печерского суда [Вита] Бортницкая мне незаконно отказала", – написал нардеп.

По его словам, это "личная и мелочная месть" президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Напомню, мне ограничили свободу передвижения из-за того, что я опубликовал пленки, где родной брат руководителя Офиса президента барыжит государственными должностями", – добавил Лерос.

Он не уточнил, в какой стране находится больной родственник.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4684571921579900

Контекст:

4 ноября, когда президент выступал на заседании парламента, Лерос показал президенту Зеленскому и Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".

11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). На следующий день нардепу вручили еще одно подозрение – за то, что он не выполнил решение суда и не опроверг свой пост в Facebook о брате главы ОП Денисе Ермаке.

Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе.

На время следующего выступления Зеленского в Раде, 1 декабря, ГБР назначило Леросу допрос.

9 декабря ГБР завершило расследование в отношении нардепа.

Теги: Украина, граница, Печерский суд, Гео Лерос, ГБР, месть, нардеп
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