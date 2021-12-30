Суд отказал Леросу в изменении меры пресечения. Нардеп хочет выехать за границу к 94-летнему больному деду

"В связи с их окончанием досудебного расследования и семейными обстоятельствами (мой дедушка находится за пределами Украины, ему 94 года, и он попал в больницу в тяжелом состоянии с COVID-19) я обратился в суд об изменении меры пресечения, чтобы мог его посетить. Судья Печерского суда [Вита] Бортницкая мне незаконно отказала", – написал нардеп.
По его словам, это "личная и мелочная месть" президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Напомню, мне ограничили свободу передвижения из-за того, что я опубликовал пленки, где родной брат руководителя Офиса президента барыжит государственными должностями", – добавил Лерос.
Он не уточнил, в какой стране находится больной родственник.
4 ноября, когда президент выступал на заседании парламента, Лерос показал президенту Зеленскому и Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".
11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). На следующий день нардепу вручили еще одно подозрение – за то, что он не выполнил решение суда и не опроверг свой пост в Facebook о брате главы ОП Денисе Ермаке.
Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе.
На время следующего выступления Зеленского в Раде, 1 декабря, ГБР назначило Леросу допрос.
9 декабря ГБР завершило расследование в отношении нардепа.