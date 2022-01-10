ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ГБР передало в суд дело в отношении Лероса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В отношении Лероса открыты производства за его поведение в Раде и невыполнение решения суда
В отношении Лероса открыты производства за его поведение в Раде и невыполнение решения суда
Фото: Geo Leros / Facebook

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) направило в суд дело внефракционного народного депутата, которому инкриминируют невыполнение судебного решения и хулиганство. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве не называют фамилию нардепа, но, по данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Гео Леросе, который во время выступления в Верховной Раде показал неприличный жест президенту Владимиру Зеленскому. 

Кроме хулиганства, парламентарию инкриминируют невыполнение решения суда, обязавшего его удалить со страницы в социальной сети публикацию, признанную судом недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

Лерос отреагировал на сообщение ГБР перефразированным предвыборным обещанием Зеленского.

"Весна пришла, сажать будем", – написал он в Facebook. 

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4720086331361792

Контекст:

4 ноября 2021 года, когда президент выступал на заседании парламента, Лерос показал президенту Зеленскому и Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".

11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). На следующий день нардепу вручили еще одно подозрение – за то, что он не выполнил решение суда и не опроверг свой пост в Facebook о брате главы ОП Денисе Ермаке.

Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе.

На время следующего выступления Зеленского в Раде, 1 декабря, ГБР назначило Леросу допрос.

9 декабря ГБР завершило расследование в отношении нардепа. 29 декабря Лерос попросил Печерский районный суд Киева изменить для него меру пресечения, однако получил отказ.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, хулиганство, суды, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, президент, Гео Лерос, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
Хайди Клум показала вблизи голую грудь, поглаживая перед камерой пятую точку
Хайди Клум показала вблизи голую грудь, поглаживая перед камерой пятую точку
"Пора выпускать. Жизнь его достаточно побила". Щербаков потребовал досрочно освободить Ефремова из тюрьмы
"Пора выпускать. Жизнь его достаточно побила". Щербаков потребовал досрочно освободить Ефремова из тюрьмы
"Манящая и очень сексуальная", "Демоны проснулись и жаждут ласки". Мейхер с ветвистыми рогами снялась верхом на стуле
"Манящая и очень сексуальная", "Демоны проснулись и жаждут ласки". Мейхер с ветвистыми рогами снялась верхом на стуле
  Петриненко: Ани Лорак и Повалий пошли на то, что наша страна для них ничего не значит
  Петриненко: Ани Лорак и Повалий пошли на то, что наша страна для них ничего не значит
Седокова крупным планом засветила соски
Седокова крупным планом засветила соски
"Совсем обнаглели", "Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой
"Совсем обнаглели", "Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой
40-летняя Спирс разозлила своего молодого жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера
40-летняя Спирс разозлила своего молодого жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов
  Тарас Петриненко о Билык: Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском". Но она сдалась
  Тарас Петриненко о Билык: Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском". Но она сдалась
"Чересчур. Все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность
"Чересчур. Все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды (441792)
2
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой (82578)
3
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (68303)
4
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (63467)
5
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (44027)
6
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет (36172)
7
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (23494)
8
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (22313)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS