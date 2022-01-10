ГБР передало в суд дело в отношении Лероса

В отношении Лероса открыты производства за его поведение в Раде и невыполнение решения суда Фото: Geo Leros / Facebook

В ведомстве не называют фамилию нардепа, но, по данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Гео Леросе, который во время выступления в Верховной Раде показал неприличный жест президенту Владимиру Зеленскому.

Кроме хулиганства, парламентарию инкриминируют невыполнение решения суда, обязавшего его удалить со страницы в социальной сети публикацию, признанную судом недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

Лерос отреагировал на сообщение ГБР перефразированным предвыборным обещанием Зеленского.

"Весна пришла, сажать будем", – написал он в Facebook.