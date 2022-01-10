ГБР передало в суд дело в отношении Лероса

В ведомстве не называют фамилию нардепа, но, по данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Гео Леросе, который во время выступления в Верховной Раде показал неприличный жест президенту Владимиру Зеленскому.
Кроме хулиганства, парламентарию инкриминируют невыполнение решения суда, обязавшего его удалить со страницы в социальной сети публикацию, признанную судом недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.
Лерос отреагировал на сообщение ГБР перефразированным предвыборным обещанием Зеленского.
"Весна пришла, сажать будем", – написал он в Facebook.
4 ноября 2021 года, когда президент выступал на заседании парламента, Лерос показал президенту Зеленскому и Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".
11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). На следующий день нардепу вручили еще одно подозрение – за то, что он не выполнил решение суда и не опроверг свой пост в Facebook о брате главы ОП Денисе Ермаке.
Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе.
На время следующего выступления Зеленского в Раде, 1 декабря, ГБР назначило Леросу допрос.
9 декабря ГБР завершило расследование в отношении нардепа. 29 декабря Лерос попросил Печерский районный суд Киева изменить для него меру пресечения, однако получил отказ.