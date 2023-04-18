Филатов предложил посадить в тюрьму судей за "убийство" местного самоуправления в Чернигове

"Вы знаете, что мэр Бучи вывозил из города свою семью в карете скорой помощи? Его семью могли расстрелять, давайте его тоже выгоним? Конечно, это избирательность. Понимаете? Может, секрет выдаю, но он нам сам об этом рассказывал: "Ребята, я свою семью вывозил на "скорой", потому что россияне уже зашли, они могли стать заложниками". Давайте какой-то там суд во Львове непонятно какого района вынесет решение против городского головы Бучи, что, используя свои полномочия, он эвакуировал свою семью. Формально действуем по закону. Но людей могли расстрелять! Зачем это делать?" – подчеркнул он.
По словам Филатова, любому мэру правоохранители могут предъявить какие-то претензии и попытаться отстранить от исполнения обязанностей, и это мешает самоуправлению работать.
"Мне каждый день передают приветы, понимаете? Вот недавно встретил меня один депутат и говорит: "Я должен вас предупредить, есть команда работать по мэрии правоохранителям". И я это слышу уже восемь лет. Невозможно так работать. Я не могу сказать, что меня это деморализует, но это утомляет. В каждом муниципалитете сидят какие-то проверяющие. Они приходят и начинают выбивать руководителей коммунальных предприятий: горводоканал, горсвет, теплоэнерго. Подозрения, подозрения, подозрения. Потом суд выносит залог. После этого их больше ничего не интересует. Это а) деморализация; б) нет никаких перспектив; в) трата средств налогоплательщиков. Это труд в никуда. Зачем это делать? Во время войны есть более важные задачи", – подчеркнул Филатов.
Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября 2022 года. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.
7 декабря 2022 года суд первой инстанции решил, что Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов и признал виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 и 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На мэра наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.
В тот же день Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова.
Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.
Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.
Атрошенко обжаловал решение. 1 февраля Львовский апелляционный суд отменил мэру Чернигова штраф, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.
Черниговский городской совет на заседании 9 февраля назначил исполняющего обязанности городского головы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако.
30 марта состоялось очередное заседание сессии Черниговского горсовета, которое, как утверждает Ломако, пытались сорвать задержанием депутатов и "минированием" горсовета. Он заявил, что перед сессией четырех депутатов горсовета вызвали на допросы, двух депутатов вызвали в военкомат, а депутата Ирину Должикову правоохранители сняли с поезда и не пустили в Чернигов без объяснения причин.