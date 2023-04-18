Филатов предложил посадить в тюрьму судей за "убийство" местного самоуправления в Чернигове

"Это несправедливость. В Кодексе об административных правонарушениях совсем такого нет. Я считаю, что за это решение судьи, которые его принимали, должны сидеть в тюрьме. Можно было как-то по-другому решить вопрос. Но убить местное самоуправление в Чернигове – это несправедливость", – заявил Филатов.

Он отметил, что не является другом Атрошенко, наоборот, между ними "сложные отношения". Мэр Днепра считает, что отстранять от должности за попытку спасти семью от обстрелов и плена недопустимо.