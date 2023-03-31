Депутатов Черниговского горсовета держали на блокпостах и на допросах, чтобы сорвать сессию – и.о. мэра Чернигова заявил о произволе правоохранителей

"Будет не одно заявление о препятствовании депутатской деятельности в полицию. Одного депутата закрыли в собственном офисе, чтобы она не пришла на сессию. Туда вызвали полицию, однако и правоохранители не смогли попасть в помещение. Депутату Тарасенко накануне вечером позвонили из военкомата и сказали, что забрать собственную отсрочку (поскольку он преподаватель университета) он может только в то время, когда будет сессия, – заявил Ломако. – Депутата Ирину Должикову сначала сняли с поезда, а затем на блокпосту в Коптях держали несколько часов и прямо сказали: "Это указание сверху, вы в Чернигов не доедете". Другой депутат в качестве свидетеля провел четыре с половиной часа на допросе, куда его забрали насильно".

Кроме того, по словам и.о. мэра Чернигова, в день сессии городской совет дважды "минировали".

"Минировали" утром, когда должна была начаться сессия, и вечером, после того, как в 17.30 черниговские депутаты в конце концов смогли попасть в сессионный зал. Пока длилось заседание сессии, в городской совет не пускали ни журналистов, ни помощников депутатов", – заявил и.о. мэра Чернигова.

По словам Ломако, целью срыва сессии было желание местных чиновников заблокировать работу избранного черниговцами горсовета.

"Причину блокирования [работы горсовета] сообщил [руководитель городской военной администрации Чернигова] Дмитрий Брыжинский. Он хочет единолично принимать все решения – без процедур, без депутатов, без исполнительного комитета. Мы, конечно же, с этим не согласны. Городской совет абсолютно дееспособен, его работа блокируется физически, блокируется искусственно. Я хотел бы также обратиться к руководителям военной администрации области, города. Заниматься не политикой, а обороной. Заниматься вопросами, которые на них возложены. Потому что эта политика – она в первую очередь вредит городу", – заявил Ломако.

Вместо 9.00 сессионное заседание Черниговского городского совета 30 марта началось в 17.30. Как сообщается на официальном сайте горсовета, во время заседания был принят ряд решений, в частности утверждена программа помощи воинским частям ВСУ, которые расположены на территории Чернигова, принято решение о чествовании памяти погибшего Героя Украины Александра Мациевского. Также утверждена программа компенсации стоимости коммунальных услуг жителям, чье жилье было повреждено обстрелами, и программа предоставления материальной помощи черниговцам за личный вклад в восстановление города.