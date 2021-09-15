Чернышов анонсировал ужесточение ответственности застройщиков за нарушение проектной документации

Чернышов: Строительный рынок привык работать так, как он сам решает. Так больше не может продолжаться Фото: Мінрегіон / Facebook

По его словам, после завершения реформы отрасли градостроения будет создана новая система, которая будет способствовать ликвидации таких явлений. Министр сказал, что реформа, кроме ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и запуска Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, предусматривает увеличение ответственности за нарушение строительных норм и законодательства, а также либерализацию самого процесса строительства.

Вскоре Верховная Рада рассмотрит соответствующие законопроекты №5877, №5655 и №5656, уточнил министр.

"Каждый участник процесса строительства будет иметь уголовную ответственность и повышенную административную ответственность за нарушения. Теперь если застройщик строит, нарушая архитектурный проект и имеющиеся документы, дополнительный этаж, то уголовную ответственность будут нести не только сам застройщик, но и генеральный подрядчик, представитель технического надзора, прораб и другие задействованные работники. Я подчеркиваю – личную уголовную ответственность. Мы привыкли, что нарушение архитектурных норм – норма жизни, так не должно быть", – подчеркнул Чернышов.

Он отметил, что сертификат на ввод в эксплуатацию здания не будут выдавать, если у застройщика разрешение на девятиэтажное здание, а построено, к примеру, 29 этажей.

"Это невозможно. Есть много случаев, когда застройщики, используя такую ситуацию, пытаются продавать квадратные метры так называемым инвесторам, заселять их, а потом использовать этих инвесторов, владельцев квартир, которые еще не оформлены, и требовать ввода в эксплуатацию. Такой застройщик должен оформить изменения в проектную документацию, если это возможно. А если невозможно, а такие случаи есть, и есть в Киеве, когда никогда они не получат сертификат на ввод в эксплуатацию", – сказал Чернышов.

По его словам, если документы изменить нельзя, застройщик должен будет демонтировать этажи, не предусмотренные проектом.

"Они лишние, противоречат строительным нормам, безопасности, пожарной безопасности, горстроям, соседям. Строительный рынок привык работать так, как он сам решает. Так больше не может продолжаться, – сказал министр. – ГАСИ всегда стояла в конце цепочки образования дополнительной коррумпированной стоимости. Сегодня окончательно решен вопрос фазы выдачи разрешений и принятия объектов в эксплуатацию".