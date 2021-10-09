Член Верховного Суда назвал стратегическую ошибку украинской юстиции

Ткачук отметил, что военные судьи могли бы помогать не только в решении военных вопросов Фото: pixabay.com

"Это стратегическая ошибка. Для обеспечения боеспособности и дисциплины в войсках должна действовать система военной юстиции. И без военных судов она не завершена. Она существует во многих странах. Даже в мирное время военные суды должны существовать. Тем более что военные суды являются основой для мобилизационного разворачивания судов в тех условиях, которые у нас на востоке, например", – сказал он.

По словам судьи, в Украине "очень большая проблема" с судами, которые вовремя не эвакуировались с захваченных территорий, и с разворачиванием их на подконтрольной украинским властям территории.

"У нас гражданские суды столкнулись с этой проблемой, и она очень серьезная. Если бы была военная юстиция, этого всего бы не было. [...] Гражданские суды должны были быть преобразованы в военные суды во время вот таких сложных ситуаций, которая у нас сейчас на Донбассе", – объяснил Ткачук.

Он подчеркнул, что "военные суды всегда были там, где находятся военнослужащие".

"В окопе с ним сидели и рассматривали дела, в землянке происходили процессы. И дело не в том, чтобы наказать человека незаслуженно или жестко. А дело в том, чтобы привести в чувство... Судья – это тот, кто может разъяснить закон не только касательно воинской службы. Ведь у многих военных на мирной территории остались семьи, та же пенсия, прежняя работа, заработная плата", – отметил Ткачук.