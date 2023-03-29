ЦИК Украины признал Никорак избранным нардепом вместо Забродского

В комиссии отметили, что получили постановление парламента от 20 марта о досрочном прекращении депутатских полномочий Михаила Забродского.

"Комиссия рассмотрела указанное постановление и признала Ирину Никорак, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Европейская Солидарность" под №26, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – говорится в сообщении.

Контекст:

17 марта стало известно, что Забродский намерен сложить мандат. В "Европейской солидарности" заявляли о назначении его "на высокий пост в руководстве ВСУ". 20 марта парламент прекратил полномочия Забродского.

Никорак – депутат Киевского горсовета ІХ созыва от "Европейской солидарности". Является членом постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию.