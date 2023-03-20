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Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Забродского

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Забродский досрочно сложил мандат нардепа и, вероятно, станет замом Залужного, сообщил Гончаренко
Забродский досрочно сложил мандат нардепа и, вероятно, станет замом Залужного, сообщил Гончаренко
Фото: eurosolidarity.org

Верховная Рада Украины 20 марта досрочно прекратила полномочия народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Соответствующий проект постановления №9114 поддержали 307 народных депутатов.

"Генерал-лейтенант возвращается на военную службу – его планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", – написал парламентарий.

Контекст:

Забродский – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, Герой Украины. Был командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ (2015–2019), первым заместителем руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководителем антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017).

В 2019 году был избран народным депутатом девятого созыва от партии "Европейская солидарность" (№4 в списке, беспартийный). Был членом одноименной фракции и первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

17 марта стало известно, что Забродский намерен сложить мандат. В "Европейской солидарности" заявляли о назначении его "на высокий пост в руководстве ВСУ".

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Вооруженные силы Украины, Алексей Гончаренко, парламент, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, мандат, война России против Украины, Михаил Забродский, Валерий Залужный, Европейская солидарность, нардеп
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