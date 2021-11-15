ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Cтефанчук рассказал, какие сайты читает

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Стефанчук: Я читаю практически каждый день сайт "Украинской правды". Я читаю "ГОРДОН"
Стефанчук: Я читаю практически каждый день сайт "Украинской правды". Я читаю "ГОРДОН"
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, какие украинские сайты читает.

"Я читаю практически каждый день сайт "Украинской правды". Я читаю "ГОРДОН". Ну, остальное… [Пресс-секретарь] Мария [Карабач] – она мне делает подборку. Но эти для меня определяющие", – сказал Стефанчук.

На вопрос, какие телеканалы смотрит, он ответил, что пытается не смотреть украинские политические каналы.

"Вы будете смеяться, но я прихожу домой, включаю QTV – и смотрю "Что? Где? Когда?", – добавил спикер парламента.

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Доктор юридических наук, профессор Руслан Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – "юрист") и Технологический университет Подолья (специальность – "инженер-экономист"). В студенческие годы играл в команде КВН "Три толстяка".

До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.

Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.

В 2021 году он стал главой Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Алеся Бацман, сайты, Руслан Стефанчук, спикер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути
Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте
Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"
Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Сексуальная красотка", "Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини
"Сексуальная красотка", "Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини
"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног
"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног
"Королева красоты". 39-летняя Мейхер в одежде с прозрачными вставками показала растяжку
"Королева красоты". 39-летняя Мейхер в одежде с прозрачными вставками показала растяжку
  Клип украинского режиссера Таню Муиньо получил награду MTV EMA 2021
  Клип украинского режиссера Таню Муиньо получил награду MTV EMA 2021
"Вай какая, ух", "Несите огнетушитель". Лобода показала свою пятую точку в стрингах
"Вай какая, ух", "Несите огнетушитель". Лобода показала свою пятую точку в стрингах
"Ни стыда, ни совести!", "Спящая красавица". Голая Джанабаева позировала в постели
"Ни стыда, ни совести!", "Спящая красавица". Голая Джанабаева позировала в постели
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (109266)
2
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (94883)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (71660)
4
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (53847)
5
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (36715)
6
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (27114)
7
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (21983)
8
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына (19680)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS