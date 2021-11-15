Cтефанчук рассказал, какие сайты читает

Стефанчук: Я читаю практически каждый день сайт "Украинской правды". Я читаю "ГОРДОН" Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Я читаю практически каждый день сайт "Украинской правды". Я читаю "ГОРДОН". Ну, остальное… [Пресс-секретарь] Мария [Карабач] – она мне делает подборку. Но эти для меня определяющие", – сказал Стефанчук.

На вопрос, какие телеканалы смотрит, он ответил, что пытается не смотреть украинские политические каналы.

"Вы будете смеяться, но я прихожу домой, включаю QTV – и смотрю "Что? Где? Когда?", – добавил спикер парламента.

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube