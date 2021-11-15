Cтефанчук рассказал, какие сайты читает

"Я читаю практически каждый день сайт "Украинской правды". Я читаю "ГОРДОН". Ну, остальное… [Пресс-секретарь] Мария [Карабач] – она мне делает подборку. Но эти для меня определяющие", – сказал Стефанчук.
На вопрос, какие телеканалы смотрит, он ответил, что пытается не смотреть украинские политические каналы.
"Вы будете смеяться, но я прихожу домой, включаю QTV – и смотрю "Что? Где? Когда?", – добавил спикер парламента.
Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью
Доктор юридических наук, профессор Руслан Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – "юрист") и Технологический университет Подолья (специальность – "инженер-экономист"). В студенческие годы играл в команде КВН "Три толстяка".
До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.
Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.
В 2021 году он стал главой Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.