Данилов о возможных санкциях СНБО против Порошенко: Имя не имеет значения, имеют значение действия

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. После этого журналисты проекта Bihus.info опубликовали четыре фрагмента пленок, где фигурирует якобы Медведчук. Записи датированы 2014–2015 годами.

В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков "ЛНР" угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино". Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров.

Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорах по газу и электричеству. В записях фигурирует имя пятого президента Украины.

Порошенко был главой государства в 2014–2019 годах. С 2019 года является народным депутатом от "Европейской солидарности".