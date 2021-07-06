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Данилов о возможных санкциях СНБО против Порошенко: Имя не имеет значения, имеют значение действия

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Порошенко был президентом Украины в 2014 2019 годах
Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Если пятый президент Украины Петр Порошенко совершил какие-либо действия не в пользу Украины, Совет нацбезопасности и обороны должен в этом разобраться. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналу Forbes, которое вышло 6 июля.

"Для нас имя не имеет значения, имеют значение действия. [...] Всем понятно, что трубопровод [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктора Медведчука "Самара – Западное направление", которым поставляется дизтопливо, – это коррупционная сделка; это приток российских денег в украинской политике; это возрождение кума [президента РФ] Владимира Путина и предоставления ему бизнес-преференций", – заявил секретарь СНБО.

Данилов уточнил, что СНБО готовит аналитический материал для президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы не ведем расследование. Когда видим угрозы национальной безопасности, реагируем и поднимаем отдельные ведомства. Пока по отношению к человеку не принято решение СНБО, ни одной фамилии от нас не услышите", – пояснил он.

Контекст:

На телеканале "1+1" 24 июня вышло часовое интервью Зеленского, в котором глава государства заявил, что Порошенко вместе с Медведчуком "зарабатывали на войне". Президент добавил, что его предположение о сотрудничестве Порошенко и Медведчука основано на фактах и информации, которую он имеет.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. После этого журналисты проекта Bihus.info опубликовали четыре фрагмента пленок, где фигурирует якобы Медведчук. Записи датированы 2014–2015 годами.

В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков "ЛНР" угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино". Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров.

Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорах по газу и электричеству. В записях фигурирует имя пятого президента Украины.

Порошенко был главой государства в 20142019 годах. С 2019 года является народным депутатом от "Европейской солидарности".

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, СНБО, террористы, расследование, нефтепродукты, Алексей Данилов, ОПЗЖ
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