Данилов о возможных санкциях СНБО против Порошенко: Имя не имеет значения, имеют значение действия

"Для нас имя не имеет значения, имеют значение действия. [...] Всем понятно, что трубопровод [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктора Медведчука "Самара – Западное направление", которым поставляется дизтопливо, – это коррупционная сделка; это приток российских денег в украинской политике; это возрождение кума [президента РФ] Владимира Путина и предоставления ему бизнес-преференций", – заявил секретарь СНБО.
Данилов уточнил, что СНБО готовит аналитический материал для президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы не ведем расследование. Когда видим угрозы национальной безопасности, реагируем и поднимаем отдельные ведомства. Пока по отношению к человеку не принято решение СНБО, ни одной фамилии от нас не услышите", – пояснил он.
На телеканале "1+1" 24 июня вышло часовое интервью Зеленского, в котором глава государства заявил, что Порошенко вместе с Медведчуком "зарабатывали на войне". Президент добавил, что его предположение о сотрудничестве Порошенко и Медведчука основано на фактах и информации, которую он имеет.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. После этого журналисты проекта Bihus.info опубликовали четыре фрагмента пленок, где фигурирует якобы Медведчук. Записи датированы 2014–2015 годами.
В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков "ЛНР" угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино". Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров.
Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.
8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорах по газу и электричеству. В записях фигурирует имя пятого президента Украины.
Порошенко был главой государства в 2014–2019 годах. С 2019 года является народным депутатом от "Европейской солидарности".