"Давайте оставим фотозону и пойдем работать". Разумков отчитал нардепов, которые фотографировались с Криклием. Видео
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков упрекнул народных депутатов, которые во время заседания парламента решили пофотографироваться с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН". Сфотографироваться с Криклием захотели депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко, Александр Скичко, Юрий Корявченков и другие. "А давайте мы уже оставим фотозону и пойдем работать, уважаемые коллеги", – сказал им Разумков. Также спикер обратился и к Криклию: "И господин министр также. Владислав Артурович. До свидания. Хорошего вам дня, успехов, новых достижений". Видео этого момента опубликовал телеканал "112 Украина" в своем YouTube.
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