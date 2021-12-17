Депутат Львовского облсовета от "Европейской солидарности" утаил в декларации имущества на 27 млн грн

Сообщается, что Роман Демчина скрыл два принадлежащих ему и его жене земельных участка в Жолковском районе, а также дом в Раве-Русской, принадлежащий жене. Он также не указал несколько грузовиков, дорожную технику, автомобиль Renault Lodgy и денежные активы в банках на сумму свыше 500 тыс. грн.

В целом указанные депутатом в декларации за 2020 год недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму более 27 млн грн, пишет издание.

"В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366 Уголовного кодекса Украины", – говорится в заключении НАПК.

За преднамеренное внесение недостоверных сведений в декларацию депутату грозит штраф 85 тыс. грн, общественные работы, два года ограничения или лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Демчина прокомментировал в Facebook заключение НАПК, подчеркнув, что "никогда и ничего не скрывал".

"Средства, о которых пишут (некоторые издания о 27 млн грн), – это не куча наличных денег, как кто-то представляет, это оборотные средства одного из видов моей предпринимательской деятельности, и я их не скрывал. О них знает государство, с них уплачены все налоги, задекларированы в налоговой. Повторюсь, это общие оборотные средства, а не мои личные, поэтому их и нет в моей личной декларации", – написал депутат.

Он также добавил, что допустил ошибку при заполнении декларации и уже подал в антикоррупционные органы все уточнения, объяснения и документы, касающиеся его декларации.