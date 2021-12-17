ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Депутат Львовского облсовета от "Европейской солидарности" утаил в декларации имущества на 27 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Демчина объяснил, что допустил ошибку при заполнении декларации
Демчина объяснил, что допустил ошибку при заполнении декларации
Фото: Роман Демчина / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам проверки декларации о доходах депутата Львовского облсовета от "Европейской солидарности" Романа Демчины выявило нарушений на сумму более 27 млн грн. Об этом 16 декабря со ссылкой на заключение НАПК сообщило издание Zaxid.net.

Сообщается, что Роман Демчина скрыл два принадлежащих ему и его жене земельных участка в Жолковском районе, а также дом в Раве-Русской, принадлежащий жене. Он также не указал несколько грузовиков, дорожную технику, автомобиль Renault Lodgy и денежные активы в банках на сумму свыше 500 тыс. грн.

В целом указанные депутатом в декларации за 2020 год недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму более 27 млн грн, пишет издание.

"В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366 Уголовного кодекса Украины", – говорится в заключении НАПК.

За преднамеренное внесение недостоверных сведений в декларацию депутату грозит штраф 85 тыс. грн, общественные работы, два года ограничения или лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Демчина прокомментировал в Facebook заключение НАПК, подчеркнув, что "никогда и ничего не скрывал".

"Средства, о которых пишут (некоторые издания о 27 млн грн), – это не куча наличных денег, как кто-то представляет, это оборотные средства одного из видов моей предпринимательской деятельности, и я их не скрывал. О них знает государство, с них уплачены все налоги, задекларированы в налоговой. Повторюсь, это общие оборотные средства, а не мои личные, поэтому их и нет в моей личной декларации", – написал депутат.

Он также добавил, что допустил ошибку при заполнении декларации и уже подал в антикоррупционные органы все уточнения, объяснения и документы, касающиеся его декларации.

Контекст:

53-летний Роман Демчина является депутатом Львовского облсовета нескольких созывов, представитель фракции "Европейская солидарность". Ему принадлежит одна из крупнейших дорожных компаний Львовской области ЧП "Рома", сообщает Zaxid.net.

Теги: Львов, депутаты, доходы, облсовет, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, имущество, Европейская солидарность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
  "Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра". Рецепт сытной закуски на Новый год
  "Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра". Рецепт сытной закуски на Новый год
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
39-летняя Седокова полностью разделась на отдыхе в Монако
39-летняя Седокова полностью разделась на отдыхе в Монако
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (236075)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (69072)
3
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (55881)
4
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (55244)
5
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (50378)
6
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (43051)
7
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (37604)
8
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (35700)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS