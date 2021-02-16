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За год НАПК получило более 3 тыс. сообщений о коррупции – глава агентства

Каждое десятое сообщение о коррупции, которое получило в 2020 году Нацагентство по предотвращению коррупции, было анонимным, отметил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК сообщили, что защищают своих информаторов
В НАПК сообщили, что защищают своих информаторов
Скриншот: 112 Украина / YouTube

В 2020 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило более 3 тыс. сообщений о коррупции. Об этом глава НАПК Александр Новиков сообщил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 16 февраля.

"В целом за прошлый год мы получили больше трех тысяч сообщений о коррупции. Из них 10% – анонимные", – сказал он.

Глава НАПК отметил, что его ведомство защищало в суде нескольких человек, которые подавали информацию, и помогало восстановить их на рабочем месте.

Новиков также выступил за укрепление института антикоррупционных уполномоченных.

"Они помогают заполнять декларации работникам центральных органов исполнительной власти, урегулируют конфликт интересов, визируют приказы руководителей, оценивают коррупционные риски и составляют антикоррупционные программы. (...) Уволить их можно только по согласованию с НАПК. То есть если уполномоченный обнаружил коррупцию и сообщил, то ни министр, ни губернатор просто так от него не избавится", – объяснил глава агентства.

В феврале 2019 года НАПК открыло реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Реестр содержит информацию о гражданах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за коррупцию, а также о юридических лицах, в отношении которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

По данным ведомства, в 2020 году в реестр коррупционеров внесли 5131 человека, изъяли из перечня 21 человека.

Теги: Александр Новиков, коррупция, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК
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