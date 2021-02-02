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В Украине более 10 тыс. чиновников избежали наказания за неподачу деклараций – НАПК

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов. В декабре Верховная Рада вернула Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции полномочия, однако закон не имеет обратного действия во времени.

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За 2020 год в реестр коррупционеров внесли 5131 человека
За 2020 год в реестр коррупционеров внесли 5131 человека
Фото: depositphotos.com

В Украине более 10 тыс. чиновников, которые не подали декларации о доходах, смогли избежать ответственности. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Это произошло в связи с тем, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В ведомстве отметили, что несмотря на то, что в декабре Верховная Рада вернула НАПК полномочия, которые отменил Конституционный Суд, правоохранители не смогут привлечь чиновников к ответственности. Дело в том, что закон, устанавливающий уголовную противоправность деяния, не имеет обратного действия во времени (ч. 2 ст. 5 Уголовного кодекса Украины).

"То есть если норма закона об уголовной ответственности не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности в соответствии с нормами такого закона", – объясняют в НАПК.

Таким образом, более 10 тыс. должностных лиц, которые не подали свои декларации, смогли избежать ответственности. В частности, бывшие народные депутаты Константин Жеваго, Игорь Кононенко, Андрей Лозовой, Андрей Шинькович, Иван Винник.

На заседании 29 декабря 2020 года СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказание за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и карантина кампания подачи электронных деклараций продолжалась дольше, чем обычно, – с 1 января по 31 мая включительно. За это время, как сообщили в НАПК, украинцы подали 909 тыс. деклараций (в 2019 году было 823 тыс.). За 2020 год в реестр коррупционеров внесли 5131 человека.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, депутаты, декларация, уголовный кодекс, чиновники, КСУ, НАПК, декларирование, Уголовный процессуальный кодекс
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