Депутат Николаевского городского совета поздравил с Новым годом фотографией Путина

Депутат Николаевского городского совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Максим Невенчанный 31 декабря к Новому году опубликовал фотографию телеэкрана с изображением президента России Владимира Путина.

Невенчанный: Вымещают на мне все свое негодование за высокие тарифы Фото: Максим Невенчанный / Facebook

Депутат Николаевского городского совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Максим Невенчанный 31 декабря на своей странице в Facebook опубликовал поздравление с Новым годом и проиллюстрировал его фотографией телеэкрана с изображением президента России Владимира Путина.

Он опубликовал фото Путина, подписав его: "С Новым годом!"

Пользователи соцсети оставили около 1 тыс. комментариев под публикацией. Некоторые из них призвали Службу безопасности Украины отреагировать на поздравление депутата.

"Стыдно, что ты живешь в нашем городе", – пишет пользователь.

"Из-за таких, как Невенчанный, на Донбассе погибло много наших солдат", – отметил еще один.

3 января Невенчанный на своей странице в Facebook отреагировал на негативные комментарии, назвав их "тлеющими зловониями".

"Видимо, вымещают на мне все свое негодование за высокие тарифы, нищету страны, разрушенную медицину, приватизированные объекты гос/коммунальной собственности за копейки (своим людям)", – заявил он.

По информации ЦИК, на местных выборах 2020 года Невенчанного поддержали 1,4 тыс. избирателей.