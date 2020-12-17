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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Пока все идет к тому, что в парламенте следующего созыва будет альянс "Слуги народа" и ОПЗЖ

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Если бы выборы прошли сегодня, то в новый парламент прошли бы "слуги" или их осколок, ЕС, ОПЗЖ и "Батьківщина". Именно в таком порядке. Все остальные в пролете. Включая вечных мажоритарщиков из бизнес-фракций и агрогрупп. Это значит, что все эти мажоритарщики разбегутся по тем партиям, которые могут зайти в ВР. И что-то мне подсказывает, что их возьмут, несмотря на шлейф зашкваров за многими из них.

Но меня интересует иное. Какой шанс, что в ВР Х созыва сможет зайти еще одна партия правоцентристского направления, ориентированная на экономические достижения, с европейским вектором и придерживающаяся стандартов западной политики? Или все же в ВР зайдет еще один олигархический политпроект, который раскачают через ТВ и который тут же войдет в коалицию с властью? Почему меня это волнует? Потому что я уже сегодня смотрю на возможные конфигурации коалиции. И то, что я вижу, меня огорчает. Пока все идет к возможному альянсу "Слуги" и ОПЗЖ. Учитывая голосование за бюджет, то и "Батьківщина" сможет примкнуть к ним. В итоге перспективы прогресса в Украине будут на уровне погрешности. Будет продолжение сегодняшнего курса. А это регресс.

Поэтому заход в ВР правоцентристской партии – это ни что иное, как необходимость для эволюционирования в сторону развития Украины как европейского государства. Ведь тогда возможен иной формат коалиции. Если же будет откат к старой модели, Кучмы – Януковича, то будет реализован сценарий, при котором Украина возвращается в орбиту влияния РФ и становится ее сателлитом. Поэтому важно, чтобы в будущем созыве присутствовали партии, которые смогут объединиться для создания коалиции проевропейской конфигурации. Но пока такой партии я не вижу. Хотя запрос на нее есть.

Это значит, что, учитывая безальтернативные выборы в ВР в следующем году, уже в ближайшее время она может начать формироваться. И это будет хорошая новость, если такое произойдет. Но надо помнить и о том, что сегодня олигархи в этом не сильно заинтересованы. Пока их все устраивает. А телеканалы, которые максимально влияют на итог выборов в Украине, у них под контролем. Вот и посмотрим, что выберет мудрый украинский народ, который уже не один раз делал выбор, а потом называл свой выбор главным разочарованием года.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Верховная Рада, Борислав Береза, политика, парламент, Слуга народа, ОПЗЖ
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