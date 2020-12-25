Политолог о драке с участием ОПЗЖ в горсовете Мариуполя: На кону стоит бюджет в объеме 4 млрд грн!

Блокировать работу горсоветов могут и в других городах, прогнозирует директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник и предупреждает, что такая тенденция может угрожать жизнедеятельности целых городов и общин.

Депутаты Мариупольского горсовета от "Оппозиционной платформы – за жизнь" хотят получить преференции за счет городского бюджета и поэтому 23 декабря устроили блокирование сессии и потасовку, из-за которой повредили мебель и микрофоны, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает "5 канал".

"На кону стоит бюджет Мариуполя в объеме 4 млрд грн! Что в четыре раза превышает смету такого города, как Вишневое. Поэтому разные политические силы соревнуются за контроль над такими средствами", – отметил он.

Блокировать работу горсоветов могут и в других городах, прогнозирует политолог и предупреждает, что такая тенденция может угрожать жизнедеятельности целых городов и общин.

Проект бюджета Мариуполя на 2021 год рассматривался на второй сессии Мариупольского горсовета, избранного на местных выборах в октябре текущего года. Во время обсуждения финансового документа трибуну горсовета заблокировали депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и устроили потасовку.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что ОПЗЖ не заинтересована в развитии Мариуполя и поэтому мешает принятию бюджета. Он объявил перерыв в заседании, после которого депутатам удалось утвердить бюджет.

По факту беспорядков на сессии полиция открыла уголовное производство.