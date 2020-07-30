Директора страдают. Зеленского попросили снять ограничения на зарплаты в госкомпаниях

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому попросил снять ограничение по размеру зарплат в 47 230 грн в государственных компаниях. Абромавичюс сказал, что страдают директора очень важных госкомпаний.

В государственных компаниях действует ограничение на зарплаты в 47 230 грн Фото: depositphotos.com

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс 28 июля передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов с просьбой снять ограничение на зарплаты в госкомпаниях. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Абромавичюс сказал, что это ограничение снижает эффективность работы и угрожает потерей профессиональных специалистов.

"По зарплатам лично дал президенту два письма: одно – от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно – лично от меня, что страдают 36 руководителей очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения", – сказал Абромавичус.

Гендиректор "Укроборонпрома" уточнил, что был откровенный разговор на эту тему с главой государства и он понимает проблему.

"Сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти ограничения", – сказал Абромавичюс.

По его словам, говорить о полной утрате политической поддержки реформы корпоративного управления преждевременно.

"Сейчас на политическом уровне, будем откровенны, проблемы корпоративного управления не в приоритете, к сожалению", – констатировал гендиректор "Укроборонпрома".

После введения карантина на заседании 29 апреля Кабинет Министров установил ограничение по размеру заработных плат членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений. В соответствии с постановлением, размер зарплат не может быть более 47 230 грн.

В июне группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона №3708, который предусматривает отмену ограничения размера зарплат чиновников. Его должны были рассматривать на заседании 13 июля, но президент Владимир Зеленский направил депутатам письмо, в котором призвал отложить рассмотрение проекта закона.

Против ограничения зарплат в Украине выступил Международный валютный фонд. "Ограничение размера максимальной зарплаты может привести к потере крупнейших талантов и необходимого опыта. Это было бы не в интересах Украины", – отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.