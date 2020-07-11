Раде предлагают отменить ограничения зарплат чиновников

Законопроект об отмене ограничений зарплат чиновников включен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады.

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля рассмотрит законопроект, который предусматривает отмену ограничения размера зарплат чиновников. Проект закона №3708, внесенный группой нардепов от "Слуги народа" 19 июня, включен в повестку дня заседания.

"Целью законопроекта является определение срока действия ограничений при начислении заработной платы, судейского вознаграждения, денежного обеспечения народным депутатам Украины, судьям, судьям Конституционного Суда, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, прокурорам, работникам, служебным и должностным лицам Национального банка Украины, а также другим должностным и служебным лицам и работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами", – сказано в пояснительной записке к проекту.

В частности, депутаты предлагают установить, что "ограничение применяется и действует не более трех месяцев".

По решению Кабмина от 13 апреля, размер зарплат госчиновников не должен превышать размер 10 минимальных зарплат. Таким образом, в случае принятия законопроекта ограничение прекратит действие.

С апреля 2020-го зарплата всех госслужащих в Украине составляет не более 47 тыс. грн. Президент Владимир Зеленский заявлял, что это сокращение касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка, Центральной избирательной комиссии и членов наблюдательных советов.

Против таких ограничений выступал Международный валютный фонд. "Ограничение размера максимальной зарплаты может привести к потере крупнейших талантов и необходимого опыта. Это было бы не в интересах Украины", – отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.