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Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вечером 10 июля подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 13 июля, сообщает пресс-служба Рады.

В повестку дня внеочередной сессии включены 13 вопросов. Среди прочего, депутаты намерены внести изменения в государственный бюджет, а также назначить местные выборы на 25 октября 2020 года. Заседание Верховной Рады начнется в понедельник в 14.00.

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