Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады

В повестку дня внеочередной сессии включены 13 вопросов.
Среди прочего, депутаты намерены внести изменения в государственный бюджет, а также назначить местные выборы на 25 октября 2020 года.
Заседание Верховной Рады начнется в понедельник в 14.00.
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