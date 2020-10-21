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ПОЛИТИКА

Дисциплинарная палата комиссии адвокатов вынесла Портнову взыскание за хамство в соцсетях

Экс-заместитель главы Администрации Президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами. Об этом говорится в решении дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области.

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Комиссия решила, что Портнов нарушил правила профессиональной адвокатской этики
Комиссия решила, что Портнов нарушил правила профессиональной адвокатской этики
Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube

Дисциплинарная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности экс-заместителя главы Администрации Президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова за хамство в социальных сетях. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на решение комиссии.

Оно принято после рассмотрения жалобы ООО "Телерадиокомпания "НБМ" ("5 канал").

В документе говорится, что Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами. Экс-чиновник допускает грубые и пренебрежительные высказывания в отношении журналистов и политиков.

В комиссии отметили, что, ссылаясь на статус адвоката как на основание получения информации с ограниченным доступом, Портнов ставит под удар репутацию адвоката.

Там подчеркнули, что распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов. Он должен придерживаться высоких стандартов честности, быть сдержанным и корректным.

Комиссия решила, что Портнов нарушил правила профессиональной адвокатской этики, потому к нему должно быть применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

9 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину после пятилетнего пребывания за рубежом.

В ноябре 2019 года прокурор Генпрокуратуры Александр Божко просил квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью.

Весной 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту угроз Божко. Почти одновременно ведомство начало расследование и в отношении самого прокурора – Госбюро расследований открыло его по инициативе адвоката Портнова. Это произошло вскоре после того, как Божко начал получать первые угрозы.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

Теги: 5 канал, Андрей Портнов, расследование, соцсети, адвокат
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