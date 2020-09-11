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ПОЛИТИКА

Полиция закрыла уголовное производство по жалобе журналистов "Схем" на угрозы Портнова

Полиция не нашла состава преступления и закрыла против чиновника Администрации Президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова производство об угрозах журналистам программы "Схемы". Адвокаты журналистов намерены обжаловать действия полиции.

Судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова отказала "Схемам" в удовлетворении гражданского иска к Портнову
Судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова отказала "Схемам" в удовлетворении гражданского иска к Портнову
Фото: PORTNOV / Telegram

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство по факту угроз экс-замглавы Администрации Президента Андрея Портнова журналистам программы "Схемы" и обнародования персональных данных водителей программы. Об этом 10 сентября сообщило "Радiо Свобода".

2 ноября "Радіо Свобода" обвинило Портнова в давлении на команду журналистов из программы "Схемы", так как он опубликовал в Telegram личные данные одного из членов редакции (полные паспортные данные, домашний адрес, номер авто).

Президент "Радіо Свобода" Джейми Флай призвал правоохранителей привлечь Портнова к ответственности и заявил, что экс-замглавы АП оказывает давление на журналистов из-за их профессиональной деятельности.

5 ноября Портнов опубликовал список номерных знаков и моделей авто, которые принадлежат редакции "Радіо Свобода". "Все, кто их обнаружит, имеют право поймать за ухо и дать жесткий отпор", – написал он. Также Портнов отметил, что вмешательство в его действия будет восприниматься как препятствование журналистской деятельности. Он проинформировал, что стал специальным корреспондентом телеканала "112 Украина".

7 ноября правоохранители открыли производства по заявлениям Портнова и "Радіо Свобода".

Уголовное производство было зарегистрировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста". Производство по первой статье закрыли 31 июля 2020 года, по второй – 5 августа 2020-го. Они были закрыты "в связи с отсутствием состава преступления".

Адвокаты "Радiо Свобода" подали также гражданские иски с требованием изъять персональные данные водителей программы "Схемы" и взыскать с Портнова компенсацию за моральный ущерб.

31 августа судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова в рамках письменного производства вынесла решение, которым отказала водителю "Схем" Борису Мазуру в удовлетворении гражданского иска о защите права на приватность и просьбы обязать Портнова исключить из публичного пространства его персональные данные. Кроме отказа в иске, судья также постановил взыскать с водителя "Схем" расходы Портнова на адвокатов в размере 52 500 грн.

Кроме того, после выплаты залога в 176 тыс. грн суд освободил из-под стражи Кирилла Барихашвили – подозреваемого в поджоге автомобился водителя "Схем" Мазура. Инцидент произошел 17 августа.

"Мы обратились к Нацполиции с ходатайством – сообщить о принятых процессуальных решениях, попросили предоставить копии этих решений и материалов производства для ознакомления. После чего будем принимать решение по защите журналистов. В том числе это судебное обжалование", – заявила адвокат Вера Крат.

Теги: автомобили, Андрей Портнов, угрозы, поджог, ущерб, Национальная полиция, адвокат, Радио Свобода, уголовное производство, Схемы
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