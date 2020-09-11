Полиция закрыла уголовное производство по жалобе журналистов "Схем" на угрозы Портнова

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство по факту угроз экс-замглавы Администрации Президента Андрея Портнова журналистам программы "Схемы" и обнародования персональных данных водителей программы. Об этом 10 сентября сообщило "Радiо Свобода".
2 ноября "Радіо Свобода" обвинило Портнова в давлении на команду журналистов из программы "Схемы", так как он опубликовал в Telegram личные данные одного из членов редакции (полные паспортные данные, домашний адрес, номер авто).
Президент "Радіо Свобода" Джейми Флай призвал правоохранителей привлечь Портнова к ответственности и заявил, что экс-замглавы АП оказывает давление на журналистов из-за их профессиональной деятельности.
5 ноября Портнов опубликовал список номерных знаков и моделей авто, которые принадлежат редакции "Радіо Свобода". "Все, кто их обнаружит, имеют право поймать за ухо и дать жесткий отпор", – написал он. Также Портнов отметил, что вмешательство в его действия будет восприниматься как препятствование журналистской деятельности. Он проинформировал, что стал специальным корреспондентом телеканала "112 Украина".
7 ноября правоохранители открыли производства по заявлениям Портнова и "Радіо Свобода".
Уголовное производство было зарегистрировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста". Производство по первой статье закрыли 31 июля 2020 года, по второй – 5 августа 2020-го. Они были закрыты "в связи с отсутствием состава преступления".
Адвокаты "Радiо Свобода" подали также гражданские иски с требованием изъять персональные данные водителей программы "Схемы" и взыскать с Портнова компенсацию за моральный ущерб.
31 августа судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова в рамках письменного производства вынесла решение, которым отказала водителю "Схем" Борису Мазуру в удовлетворении гражданского иска о защите права на приватность и просьбы обязать Портнова исключить из публичного пространства его персональные данные. Кроме отказа в иске, судья также постановил взыскать с водителя "Схем" расходы Портнова на адвокатов в размере 52 500 грн.
Кроме того, после выплаты залога в 176 тыс. грн суд освободил из-под стражи Кирилла Барихашвили – подозреваемого в поджоге автомобился водителя "Схем" Мазура. Инцидент произошел 17 августа.
"Мы обратились к Нацполиции с ходатайством – сообщить о принятых процессуальных решениях, попросили предоставить копии этих решений и материалов производства для ознакомления. После чего будем принимать решение по защите журналистов. В том числе это судебное обжалование", – заявила адвокат Вера Крат.