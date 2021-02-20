Для нардепов от "Слуги народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц – "Схемы"

Контракт между организацией, учредителями которой являются помощники народных депутатов из фракции "Слуга народа", и американскими лоббистами должен действовать до конца года, общая его стоимость должна составить $550 тыс.

По контракту, лоббисты должны предоставлять помощь партии "Слуга народа" в диалоге с американским чиновниками и международными организациями Фото: Слуга народу / Facebook

Общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога", учредителями которой являются помощники народных депутатов из фракции "Слуга народа", в феврале подписала контракт с американской лоббистской компанией Finsbury Glover Hering.

Об этом 18 февраля сообщили журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"), ссылаясь на сайт министерства юстиции США.

Стоимость услуг лоббистов, согласно контракту, составляет 50 тыс. в месяц, а сама сделка будет действовать до конца года и в случае ее полного выполнения суммарно составит $550 тыс. (более 15 млн грн).

По контракту, лоббисты должны "обеспечить правительственные отношения" и предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии "Слуга народа" для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами и другими должностными лицами в США и международными организациями".

В договоре указано, что это также "может включать лоббирование, продвижение, подготовку и распространение информационных материалов".

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года и может быть продлен по соглашению сторон. Также общественная организация берет на себя все внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное.

Стороны могут прекратить действие контракта через три месяца после его подписания без указания на то причин, письменно уведомив об этом за месяц до расторжения договора.

Организация "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога", по данным журналистов, была создана за месяц до подписания контракта с американскими лоббистами – в конце декабря прошлого года. Как указано в договоре, она финансируется "украинскими частными лицами и коммерческими структурами". Ее учредители – Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Это помощники народных депутатов от "Слуги народа", соответственно, Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Фото: radiosvoboda.org

Нардеп Шинкаренко сказал журналистам, что организацию возглавляет его помощник Костюченко и больше ему ничего не известно. Последний в комментарии изданию отметил, что "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога" является "неприбыльной организацией, которая стремится улучшить отношения Украины с Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими демократическими странами".