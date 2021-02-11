СМИ: Нардеп Тищенко возглавит партячейку "Слуги народа" в Закарпатской области

Новым главой киевской организации партии "Слуга народа" станет народный депутат Леся Забуранная, на этом посту она сменит нардепа Николая Тищенко, сообщает издание LB.ua, ссылаясь на источники в партии.

Тищенко будет отвечать за возобновление работы аэропорта "Ужгород", сообщили источники в партии "Слуга народа" Фото: Николай Тищенко / Facebook

Руководитель киевской организации партии "Слуга народа" народный депутат Николай Тищенко возглавит областную партячейку в Закарпатской области. Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на источники в политической силе.

Издание отмечает, что свое согласие Тищенко уже дал, официально его назначат во время второго этапа большого съезда, который состоится в конце февраля.

Возобновление работы местного аэропорта Ужгород – одна из основных задач, которые встанут перед Тищенко, сообщили источники LB.ua в партии.

Тищенко в Киеве сменит нардеп из фракции "Слуга народа" Леся Забуранная. Ее кандидатура на главу киевской организации партии "всех устроила", подчеркнуло издание.

Ресторатор и телеведущий Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от "Слуги народа". Он одержал победу в мажоритарном округе №219 в Киеве. В парламенте стал заместителем главы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

За время работы в Раде у него произошло несколько скандальных инцидентов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".

В апреле 2020 Тищенко оговорился и назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Украины Гео Лерос обвинял Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого в подготовке нападения на него.

24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить работу Международного аэропорта Ужгород.

Особенностью аэропорта является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Закарпатье через два-три года построят новый аэропорт.

"Мы планируем обновление аэропорта [Ужгород] в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный. Что касается географического расположения этого аэропорта, все мы понимаем: построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно", – говорил Зеленский.

По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород перестал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года. Первый регулярный рейс авиакомпании "Мотор Січ" по маршруту Киев – Львов – Ужгород аэропорт принял 15 марта 2019 года. В мае 2019 года этот авиарейс закрыли, и после этого аэропорт снова прекратил работу.