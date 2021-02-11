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Нардеп от "Слуги народа" Кравчук: Досрочные выборы, может, "Европейской солидарности" или ОПЗЖ выгодны, но точно не нам

Когда все народные депутаты будут заняты делом, то и слухи о возможности досрочных выборов в Верховную Раду Украины развеются, заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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По словам Кравчук, "Слуга народа" скоро представит план национальных проектов, которые выполняют программы президента и партии
По словам Кравчук, "Слуга народа" скоро представит план национальных проектов, которые выполняют программы президента и партии
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины партии "Слуга народа" не выгодны, считает заместитель главы одноименной фракции, народный депутат Евгения Кравчук. Об этом она заявила в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном 11 февраля.

Журналисты попросили Кравчук прокомментировать разговоры о возможных досрочных выборах в Верховную Раду, в частности, об этом говорили представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Европейской солидарности".

"Досрочные выборы, может, "Европейской солидарности" или ОПЗЖ выгодны, но точно не нам. Как говорится, надо сплотиться и долбить эту скалу, потому что такие шансы, как у нас, история дает не часто. А работу мы планируем даже не на месяцы, а фактически на годы – скоро будет представлен план национальных проектов, которые выполняют программы президента и партии. Часть, конечно, мы уже выполнили. Но еще больше осталось", – сказала Кравчук.

Она добавила, что "когда все будут заняты делом, то и слухи развеются".

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2–3 февраля 2021 года, 63% украинцев поддерживают идею роспуска парламента и досрочные выборы, 30% – против. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58% до 63%.

По словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и главы центрального штаба "Европейской солидарности" Александра Турчинова, пятый президент Петр Порошенко "достаточно подготовлен" чтобы возглавить правительство Украины, но сначала, по его словам, необходимо провести досрочные парламентские выборы.

"Я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения [у нынешней власти], чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть", – говорил он в интервью "ВВС News Украина", опубликованном 10 февраля.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

По данным социсследования, проведенного с 5-го по 7 февраля Киевским международным институтом социологии, партию "Слуга народу" готовы поддержать 15,5% украинцев – это третий показатель. Лидирует в рейтинге КМИС "Европейская солидарность" (18,1%), вторая – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16,8%).

Теги: выборы, Александр Турчинов, депутаты, парламент, досрочные выборы, интервью, власть, Слуга народа, Европейская солидарность, партия, Евгения Кравчук, ОПЗЖ
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