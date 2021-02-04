Большинство украинцев поддерживают роспуск парламента и досрочные выборы – опрос

Большая часть украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета Министров. Половина выступают за отставку президента Владимира Зеленского, согласно опросу Социологической группы "Рейтинг".

63% украинцев поддерживают идею роспуска парламента и досрочные выборы, 30% – против. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных, не поддерживают – 29%.

Идею отставки президента Владимира Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%.

В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58% до 63%, президентских – с 39% до 50%, избрания нового Кабмина – с 60% до 62%.

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2–3 февраля 2021 года.