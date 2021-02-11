"Европейская солидарность" возглавила рейтинг партий – опрос

"Европейскую солидарность" готовы поддержать 18,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам опроса, в Верховную Раду проходят шесть партий Фото: depositphotos.com

"Европейская солидарность" возглавила рейтинг украинских партий. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Европейскую солидарность" готовы поддержать 18,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место у "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 16,8%.

Следом идут "Слуга народа" (15,5%) и "Батьківщина" (13,2%).

Проходной барьер также преодолевают "Сила и честь" (6,3%) и Радикальная партия (5,2%).

У остальных партий менее 5%. В частности, у представленного в парламенте "Голоса" – 3,7%.

Опрос проводился с 5-го по 7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.