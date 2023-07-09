Дроны, которые бьют по России, запускаются с российской территории – Офис президента Украины

Подоляк отметил, что БПЛА – очень простые в использовании и их легко купить Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Журналист спросил его, как он относится "к таким методам ведения войны, как удары дронов по России".

"Сегодня дроны – один из ключевых элементов войны. Они позволяют решать фундаментальные задачи: сконцентрировать внимание [врага] на определенных направлениях, создавать панические настроения в обществе. Важно понимать, что у России нет полного контроля над своим воздушным пространством. Эти дроны запускаются с территории Российской Федерации", – ответил Подоляк.

Он обратил внимание, что "беспилотные аппараты – очень простые в использовании, их легко купить".

"Это неконтролируемые технологии и достаточно доступный вид оружия. Из-за того, что российское воздушное пространство не контролируется, все больше дронов будут наносить существенные проблемы критической инфраструктуре Российской Федерации. Беспилотники – это первая ласточка, которая показывает гражданам РФ, что война неизбежно придет к ним. И война эта будет связана не только с мобилизацией и ухудшением уровня жизни, но и непосредственно с боевыми действиями. Каждый гражданин России в какой-то момент осознает, что война его непосредственно касается", – объяснил Подоляк.