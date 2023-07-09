Дроны, которые бьют по России, запускаются с российской территории – Офис президента Украины

Журналист спросил его, как он относится "к таким методам ведения войны, как удары дронов по России".
"Сегодня дроны – один из ключевых элементов войны. Они позволяют решать фундаментальные задачи: сконцентрировать внимание [врага] на определенных направлениях, создавать панические настроения в обществе. Важно понимать, что у России нет полного контроля над своим воздушным пространством. Эти дроны запускаются с территории Российской Федерации", – ответил Подоляк.
Он обратил внимание, что "беспилотные аппараты – очень простые в использовании, их легко купить".
"Это неконтролируемые технологии и достаточно доступный вид оружия. Из-за того, что российское воздушное пространство не контролируется, все больше дронов будут наносить существенные проблемы критической инфраструктуре Российской Федерации. Беспилотники – это первая ласточка, которая показывает гражданам РФ, что война неизбежно придет к ним. И война эта будет связана не только с мобилизацией и ухудшением уровня жизни, но и непосредственно с боевыми действиями. Каждый гражданин России в какой-то момент осознает, что война его непосредственно касается", – объяснил Подоляк.
В России, начавшей полномасштабную агрессию против Украины в феврале 2022 года, в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников.
Так, вечером 27 февраля 2023 года дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти".
Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило учения ПВО.
19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. А 21 марта в РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области.
Также известно о ряде атак БПЛА на объекты в Белгородской, Брянской и Московской областях, произошедших в апреле.
Утром 26 мая взрывы произошли в российском Краснодаре. Власти РФ тоже заявляли об атаке БПЛА. В начале месяца в Краснодарском крае атаке беспилотников подвергся нефтеперерабатывающий завод, произошел пожар, был полностью разрушен резервуар с топливом.
О падении БПЛА на проезжую часть в Белгороде Гладков писал 1 июня. По его данным, пострадали два человека.
30 мая Собянин сообщил, что Москву утром атаковали дроны. Позже он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. СМИ сообщили о нескольких поврежденных зданиях в городе. По данным Telegram-канала Shot, в воздушной атаке на Москву были использованы более 30 беспилотников: 19 из них якобы были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны страны-агрессора утверждает, что БПЛА якобы было всего восемь и все они были "поражены".
Утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявлял, что город атаковали беспилотники. Российское минобороны сообщило, что ПВО якобы сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области.
4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.