Дубилет: Планируем отменить около 40% форм Госстата

Отмена 43 из 110 форм Государственной службы статистики Украины, обязательных для заполнения предприятиями, не повлияет на качество информации, которую готовит Госстат для государства, заявил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

Дубилет: Главная идея реформы – не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

Правительство планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики Украины, которые должны заполнять украинские предприятия, заявил 13 января в Facebook министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это является результатом аудита, который мы проводили последние несколько месяцев. Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений ("собираем потому, что всегда собирали")", – написал Дубилет.

Он добавил, что можно будет отменить 43 формы из 110.

"И это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", – пояснил министр.

5 декабря 2019 года Дубилет сообщал, что правительство намерено дать возможность гражданам общаться с государственными органами посредством мессенджеров.