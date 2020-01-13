Дубилет: Планируем отменить около 40% форм Госстата

Правительство планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики Украины, которые должны заполнять украинские предприятия, заявил 13 января в Facebook министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.
"Мы планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это является результатом аудита, который мы проводили последние несколько месяцев. Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений ("собираем потому, что всегда собирали")", – написал Дубилет.
Он добавил, что можно будет отменить 43 формы из 110.
"И это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", – пояснил министр.
5 декабря 2019 года Дубилет сообщал, что правительство намерено дать возможность гражданам общаться с государственными органами посредством мессенджеров.