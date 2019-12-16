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Дубилет сообщил, что отказался от госохраны в пользу частной

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет рассказал, что работу двух частных телохранителей оплачивает за свой счет.

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Дубилет: Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там какой-то взвод на меня планировали выделить
Дубилет: Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там какой-то взвод на меня планировали выделить
Фото: kmu.gov.ua

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил, что отказался от государственной охраны в пользу частной.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", – заявил он в интервью каналу ICTV, вышедшем в эфир 15 декабря.

Министр отметил, что надеется на временный характер этой меры.

Дубилет сообщил о том, что попросил предоставить ему госохрану, 8 ноября. Министр заявил, что вокруг него "появилось две зоны напряжения", связанные с координацией проекта по борьбе с теневым рынком алкоголя и проведением конкурсов на государственные топ-должности.

Дубилет стал министром Кабинета Министров Украины 29 августа. Он бизнесмен, бывший IT-директор "ПриватБанка", сооснователь Monobank.

Теги: Госохрана, Дмитрий Дубилет, охранник, охрана
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