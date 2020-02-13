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Дубилет заявил, что численность населения в ОРДЛО и аннексированном Крыму могут попытаться установить с помощью спутниковой съемки

Пока нельзя сказать, насколько точно можно подсчитать численность населения на временно оккупированных территориях Украины с помощью спутниковой съемки, отметил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

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Дубилет: Представители ООН, возможно, будут нам помогать с проектом установления численности населения на оккупированных территориях
Дубилет: Представители ООН, возможно, будут нам помогать с проектом установления численности населения на оккупированных территориях
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины может попытаться установить примерную численность населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма с помощью спутниковой съемки. Об этом в эфире "Українського радіо" 12 февраля заявил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"[Глава Госслужбы статистики Украины] Игорь Вернер рассказывал мне, что, в принципе, есть методика – спутниковая съемка оккупированных территорий", – отметила ведущая.

"Да, это правда. Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые, возможно, будут нам помогать с этим проектом. Это очень сложный проект, они проводили похожий в Афганистане, где значительная часть территории не контролируется властями. Они пытались с помощью спутниковых съемок и других слоев информации понять хотя бы примерное количество населения", – сказал министр.

Он отметил, что Украина планирует привлекать к процессу международных специалистов.

"Это сложный проект. Надеюсь, мы продвинемся по нему. Но пока не могу сказать, насколько точно можно оценить с помощью спутников или каких-либо других инструментов количество населения в Крыму и на оккупированных территориях [Донецкой и Луганской областей]", – заявил Дубилет.

23 января Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

6 февраля Дубилет сказал, что с учетом оккупированных территорий Крыма и Донбасса в Украине проживает около 44 млн человек.

Теги: Кабинет Министров, перепись, Дмитрий Дубилет, Кабмин
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