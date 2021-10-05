Двое харьковских адвокатов за $15 тыс. обещали мужчине трудоустроить его в ГБР – прокуратура

По версии следствия, харьковские юристы обманом решили завладеть средствами гражданина, который принимал участие в конкурсе на оперативные должности в управление ГБР в Полтаве.

"Адвокаты заверили, что действуют совместно с должностными лицами ГБР и членами конкурсной комиссии. За $15 тыс. они обещали обеспечить человеку победу в конкурсе и дальнейшее трудоустройство в ГБР. На самом деле адвокаты просто обманывали мужчину и воспользовались его доверчивостью", – говорится в сообщении ГБР.

14 февраля 2021 года под контролем правоохранителей мужчина передал юристам "аванс" – $1 тыс.

Позднее один из адвокатов позвонил мужчине и сообщил, что вопрос о его трудоустройстве решен положительно и необходимо передать оставшуюся часть взятки – $14 тыс., рассказали в прокуратуре. Для места встречи выбрали один из супермаркетов Харькова. Там обоих адвокатов задержали "на горячем".

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Сейчас расследование завершено, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух адвокатов по факту покушения на мошенничество в крупном размере (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украина). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.