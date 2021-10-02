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ПОЛИТИКА

В МИД Украины считают, что критика уровня реформ в стране от Евросоюза "оторвана от реальности"

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В МИД Украины анонсировали принятие антикоррупционной стратегии страны до 2025 года
В МИД Украины анонсировали принятие антикоррупционной стратегии страны до 2025 года
Фото: depositphotos.com

Украина достигла большого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры за последние три года. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" 1 октября.

"Накануне очередного саммита Украина – ЕС мы наблюдаем активизацию публичной риторики от некоторых европейских сил. Хочется верить, что иногда оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства. На кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно придерживаться своей позиции", – объяснил Николенко.

Спикер МИД отреагировал на высказывание европейского аудитора Юхана Партса. В интервью "Интерфакс-Украина" 30 сентября он сказал, что в Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине.

"За последние три года Украина достигла большого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры. Такая работа предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, нашими обязательствами по меморандуму с Международным валютным фондом и планом действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС. А главное, борьба с коррупцией – абсолютный запрос украинского общества и безусловный приоритет президента Украины Владимира Зеленского. Трудно не заметить достигнутые результаты", – подчеркнул он.

В защиту своей позиции Николенко напомнил о запуске в Украине Высшего антикоррупционного суда, "перезагрузке" Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, о возврате уголовной ответственности за незаконное обогащение, усилении защиты обличителей коррупции и закрытии пробелов в законодательстве для повышения эффективности антикорупционного контроля.

"Такой результат стал возможным в том числе благодаря поддержке Европейского союза, и мы благодарны за это европейским партнерам. Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, которые формировались десятилетиями. Поэтому мы очень ответственно подходим к рекомендациям Евросоюза, планируем и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа", – добавил спикер украинского МИД.

Николенко добавил, что среди ближайших шагов – принятие антикоррупционной стратегии Украины до 2025 года.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Теги: коррупция, МИД Украины, реформы, саммит, Евросоюз, Олег Николенко, незаконное обогащение
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