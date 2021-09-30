Безвиз у Украины не заберут, но дыма без огня не бывает – Климкин

Климкин отметил, что относительно Украины в ЕС "есть дискуссии" Фото: ЕРА

"Безвиз у нас не заберут – здесь можно успокоиться. Когда предоставлялся безвиз, мы прописали четкую процедуру в случае, если угроза станет реальной. "Из ничего" такие решения не принимаются. Но дыма без огня не бывает", – написал он.

Дипломат считает, что "спекуляции – не пустые".

"Некоторые страны Евросоюза, включая, кстати, Германию и Францию, хотят нажать на балканские страны. Там совсем в тупике согласование совместного заявления саммита Европейского союза – некоторые страны ЕС вообще не хотят вспоминать западные Балканы как перспективу членства. Это понятно – после выборов в Германии и перед выборами во Франции это "особо не ко времени", – объяснил Климкин.

По его словам, "есть дискуссии" относительно Украины.

"Кто-то жалуется на подделку документов, а кто-то – более глобально на проблемы с внедрением верховенства права. Сейчас это не критично, но "боком" может выйти. Поэтому паниковать и хайповать точно не стоит, только эмоции подогреем, а это играет на руку Кремлю", – подчеркнул Климкин.

Он рекомендует говорить с Евросоюзом "на опережение".

"Ситуация там может измениться достаточно быстро, а сам факт дискуссий внутри ЕС станет бешеным подарком для России. Пусть обойдутся без подарков", – заявил украинский дипломат.