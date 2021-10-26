Джонсон во время разговора с Путиным подчеркнул важность суверенитета Украины

"Премьер дал ясно понять, что нынешние отношения Великобритании и России – не те, которых мы хотели бы. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе в связи с отравлением в Солсбери в 2018 году [бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии]. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины", – говорится в сообщении.

Также Джонсон заявил, что как постоянные члены Совета Безопасности ООН и "крупные мировые экономики с долгой общей историей", Великобритания и Россия несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, таких как изменение климата, и защите международных соглашений, таких как ядерная сделка с Ираном.

Джонсон и Путин также обсудили ситуацию в Афганистане и борьбу с изменением климата.

Пресс-служба Путина сообщила, что в ходе разговора "выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений".

Также в Кремле вновь повторили пропагандистские выражения о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе.

"Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договорённостей", – говорится в сообщении.