Зеленский передал Джонсону список из почти 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в РФ

Лидеры положительно оценили первые результаты внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, отметили в Офисе президента. В частности, был отмечен рост двустороннего товарооборота в первом полугодии 2021 года более чем на 70%.

Также Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и в Черноморском регионе. Украинский президент поблагодарил Великобританию за поддержку территориальной целостности Украины и свободы судоходства.

Зеленский также поблагодарил Джонсона за участие Великобритании в Крымской платформе и передал ему список из почти 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

"Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2". Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитическим оружием России", – говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Джонсона посетить с визитом Украину.