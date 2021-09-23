ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский передал Джонсону список из почти 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский и Джонсон встретились 22 сентября
Зеленский и Джонсон встретились 22 сентября
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства 23 сентября.

Лидеры положительно оценили первые результаты внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, отметили в Офисе президента. В частности, был отмечен рост двустороннего товарооборота в первом полугодии 2021 года более чем на 70%.

Также Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и в Черноморском регионе. Украинский президент поблагодарил Великобританию за поддержку территориальной целостности Украины и свободы судоходства.

Зеленский также поблагодарил Джонсона за участие Великобритании в Крымской платформе и передал ему список из почти 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

"Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2". Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитическим оружием России", – говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Джонсона посетить с визитом Украину.

Контекст:

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21-го по 27 сентября.

Во время на дебатах сессии ГА ООН 22 сентября Зеленский призвал международное сообщество способствовать освобождению около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в ОРДЛО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания, политзаключенные, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS