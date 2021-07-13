В Англии анонсировали отмену всех ограничений 19 июля

В Великобритании за время эпидемии подтвердили 5,2 млн случаев COVID-19 Фото: EPA

Однако он предостерег, что необходимо действовать "осторожно", так как пандемия еще не закончилась: призвал и в дальнейшем носить маски в общественном транспорте и на массовых собраниях.

Ночным клубам разрешат открыться впервые с марта 2020 года, также будут снять все ограничения по вместимости на массовых мероприятиях.

Кроме того, больше не будет никаких ограничений на количество людей, которые могут встречаться. Снимут и правило социальной дистанции.

Требование самоизолироваться, если с таким требованием с гражданами свяжутся местные представители здравоохранения, останется в силе до 16 августа. После этой даты его ослабят для полностью вакцинированных людей и для лиц моложе 18 лет. При этом, если у кого-то окажется положительный результат теста на коронавирус, он все равно будет обязан по закону самоизолироваться.