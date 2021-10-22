Экологические эксперты намерены потребовать от власти определить в законе понятия "экотерроризм" и "экорейдерство"

Это мировая практика – использовать экорейдеров для того, чтобы попытаться "отжать" предприятие, рассказали участники форума Фото: depositphotos.com

Глава комитета промэкологии Европейской бизнес-ассоциации рассказал, что в Украине существуют организации, которые декларируя экологические цели, а на самом деле давят на предприятия.

"Чаще всего это давление связано с правами собственности. Это большая проблема для Украины. Но она не только в Украине. Это мировая практика – использовать экорейдеров для того, чтобы попытаться "отжать" предприятие", – объяснил он.



Экологический аудитор Иван Паламарчук отметил, что экотерроризм и экорейдерство отпугивают инвесторов.

"То есть инвестор не видит перспективы вложения своих средств в развитие бизнеса, потому что на любом этапе псевдоактивисты, экотеррористы могут помешать этой деятельности", – рассказал Паламарчук.