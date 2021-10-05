Рок-концерт и танцы на пилоне. В Хмельницком более 400 тыс. грн эконалога потратили на фестиваль и листовки – СМИ

На мероприятия по охране окружающей среды в городе должны были потратить 415 тыс. грн Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что в программе охраны окружающей среды Хмельницкого на 2016–2020 годы указано, что на мероприятия по охране окружающей среды должны были потратить 415 тыс. грн.

"Судя по всему, те, кто разрабатывал эту программу, считают, что за счет эконалогов можно финансировать все, в названии чего есть хоть намек на экологию. Тут наиболее интересной статьей расходов является организация молодежного фестиваля Green Fest. Информации об экологических акциях, которые происходили во время фестиваля, нет. Зато в репортажах отчитываются о рок-концерте и даже танцах на пилоне!" – сказано в статье.

На проведение научно-практических конференций было заложено около 25 тыс. грн, на издание "Эко-бюллетеня" и информационных листовок – 250 тыс. грн, отмечают журналисты.

"Что интересно, информации о соответствующих тендерах нет в открытых источниках. Поэтому, на чьих счетах осели средства на просвещение с сомнительным эффектом вместо реального улучшения состояния окружающей среды в Хмельницком, осталось неизвестным", – резюмирует издание.