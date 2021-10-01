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В Кривом Роге сразу несколько предприятий годами страдали от нападок псевдоэкологов – СМИ

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Собеседники "Стоп коррупции" заявили, что псевдоактивисты не замечают реальных экологических проблем и занимаются только атаками на бизнес
Собеседники "Стоп коррупции" заявили, что псевдоактивисты не замечают реальных экологических проблем и занимаются только атаками на бизнес
Фото: depositphotos.com

Активисты блокировали работу промышленных предприятий, инициируя проверки и судебные дела, которые открывали на основании фальшивых жалоб. Об этом идет речь в расследовании проекта "Стоп коррупции", который выходит в эфир на "5 канале".

"От неравнодушных... с активной общественной позицией людей. Люди с непонятными адресами в Кривом Роге, которые никакого отношения к нашему предприятию не имеют, и даже к территории, где оно расположено, начали писать бумаги о, скажем так, каких-то нарушениях в нашей деятельности", – рассказал журналистам главный инженер ООО "Рудомайн" Сергей Генкуленко.

Партнер адвокатского объединения Иван Проданик объяснил, что переговоры с такими экорейдерами не приносят никаких результатов.

"Если даже вопрос или проблема на производстве, ты ее устранил, закупилось оборудование, модернизировалось абсолютно все. Через неделю-две снова начнется еще какое-то требование... Поэтому вопрос в противоправности таких требований", – подчеркнул юрист.

Собеседники "Стоп коррупции" добавили, что такие активисты не замечают реальных экологических проблем и сосредоточены только на атаках на предприятия, при этом не занимаются, например, вопросами нехватки питьевой воды или выбросов от автомобилей.

Теги: экология, расследование, активист, адвокат, проверки, Стоп коррупции, жалоба
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