Экс-глава Луганской ОВА Гайдай подтвердил, что может стать послом Украины в Казахстане, но все решит Зеленский

Об этом Гайдай рассказал в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта.
"Ситуация с моим увольнением и, надеюсь, быстрым назначением на новую должность – это своего рода ротация. На мое место поставят, скорее всего, военного человека. А меня направят на другой "фронт"… в данном случае я надеюсь, что это будет дипломатическая работа на очень важном направлении… Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь, – рассказал Гайдай. – Все может измениться, у нас война, и если президент [Владимир Зеленский] увидит меня завтра на каком-то другом направлении – я даже не буду спорить, потому что я в президентской команде".
Гайдай занимал должность главы Луганской ОГА (ОВА) с октября 2019 года.
LB.ua сообщало 14 марта 2023 года, что возможная отставка Гайдая связана с назначением его послом Украины в Казахстане.
В тот же день Кабмин согласовал увольнение Гайдая с должности главы Луганской ОВА. На следующий день Зеленский подписал указ об увольнении Гайдая "согласно поданному им заявлению".