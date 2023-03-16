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Экс-глава Луганской ОВА Гайдай подтвердил, что может стать послом Украины в Казахстане, но все решит Зеленский

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Зеленский уволил Гайдая (на фото) с должности главы Луганской ОВА 15 марта
Зеленский уволил Гайдая (на фото) с должности главы Луганской ОВА 15 марта
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай подтвердил, что может быть назначен на должность посла Украины в Казахстане.

Об этом Гайдай рассказал в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта.

"Ситуация с моим увольнением и, надеюсь, быстрым назначением на новую должность – это своего рода ротация. На мое место поставят, скорее всего, военного человека. А меня направят на другой "фронт"… в данном случае я надеюсь, что это будет дипломатическая работа на очень важном направлении… Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь, – рассказал Гайдай. – Все может измениться, у нас война, и если президент [Владимир Зеленский] увидит меня завтра на каком-то другом направлении – я даже не буду спорить, потому что я в президентской команде".

Контекст:

Гайдай занимал должность главы Луганской ОГА (ОВА) с октября 2019 года.

LB.ua сообщало 14 марта 2023 года, что возможная отставка Гайдая связана с назначением его послом Украины в Казахстане.

В тот же день Кабмин согласовал увольнение Гайдая с должности главы Луганской ОВА. На следующий день Зеленский подписал указ об увольнении Гайдая "согласно поданному им заявлению".

Теги: Украина, Казахстан, Сергей Гайдай, ротация, отставка, дипломаты, посольство Украины, президент, увольнение, интервью, назначение
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