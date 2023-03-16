Экс-глава Луганской ОВА Гайдай подтвердил, что может стать послом Украины в Казахстане, но все решит Зеленский

Об этом Гайдай рассказал в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта.

"Ситуация с моим увольнением и, надеюсь, быстрым назначением на новую должность – это своего рода ротация. На мое место поставят, скорее всего, военного человека. А меня направят на другой "фронт"… в данном случае я надеюсь, что это будет дипломатическая работа на очень важном направлении… Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь, – рассказал Гайдай. – Все может измениться, у нас война, и если президент [Владимир Зеленский] увидит меня завтра на каком-то другом направлении – я даже не буду спорить, потому что я в президентской команде".