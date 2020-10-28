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Экс-кандидат в нардепы от "Слуги народа": Плачевные результаты на местных выборах – это прямая подстава президента со стороны руководства его партии

С июля 2019 года по август 2020-го никакой работы от партии "Слуга народа" в Одесской области не велось: не было открыто ни одного партийного офиса или партийной ячейки, заявил Руслан Плохой, который в 2019 году баллотировался в Раду по одесскому мажоритарному округу №142.

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Руслан Плохой: Партия фактически существовала в виртуальном мире
Руслан Плохой: Партия фактически существовала в виртуальном мире
Фото: Руслан Плохой / Facebook

Результаты партии "Слуга народа" на местных выборах в Одесской области плачевны, так как политическая сила ничего не делала для своей победы, заявил Руслан Плохой, который на последних парламентских выборах был кандидатом в народные депутаты Украины от "Слуги народа" по одесскому мажоритарному округу №142. Об этом он сказал 26 октября в эфире телеканала "Наш".

"Такие плачевные результаты партии "Слуга народа" из-за того, что фактически начиная с июля 2019 года по август 2020-го никакой работы от партии, в частности в Одесской области, не велось. Не было открыто ни одного партийного офиса, ни одной партийной ячейки. Партия фактически существовала в виртуальном мире", – отметил он.

В 2019 году политик занял второе место на округе на промежуточных выборах в Раду, уступив кандидату-самовыдвиженцу Антону Киссе. В комментирии телеканалу Плохой сообщил, что после проигрыша предложил центральному руководству "Слуги народа" открыть партийную ячейку в Одесской области, курировать ее, обеспечивать и работать с людьми, но положительного результата не получил.

"Вчерашние плачевные результаты, я считаю, – прямая подстава президента со стороны руководства его партии. Потому что рейтинг его партии всегда держался только благодаря ему, но сегодня мы видим катастрофическое падение, в частности в Одессе", – заявил он.

Кроме того, Плохой отметил, что из-за неудачной партийной работы 7% избирателей президента Украины Владимира Зеленского и "Слуги народа" решили вернуться к пятому президенту Петру Порошенко.

"Рейтинг партии Порошенко год назад был на уровне 8%, сейчас 15%. Это означает, что 7% наших избирателей вернулись к Порошенко, считая, что при нем жить было лучше", – сообщил Плохой.

Экс-кандидат считает, что партия отобрала, "как обычно, на скорую руку" и выдвинула откровенно слабых кандидатов на мэров, глав объединенных территориальных общин и депутатов, многие из которых были в принципе не способны работать и победить.

"Многие сейчас винят во всем президента, а я считаю, что партийное строительство и работа в регионах – это точно не задача президента. Для этого у него были доверенные лица, которые должны были сделать эту работу, но в итоге никто к ней даже не приступил. За один месяц до выборов они судорожно искали кандидатов, хотя на это у них было в запасе больше года", – заявил Плохой.

https://www.facebook.com/ruslan.plohoy.7/videos/353926635862939/

По данным одесского издания "Думская", предварительные результаты подсчета показывают, что в областной совет "Слуга народа" проходит со второго места с 15,96% голосов, политическая сила уступила кандидатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые набрали 24,3%.

На выборах в Одесский горсовет "Слуга народа" предварительно заняла третье место с похожим результатом – 15,95%, президентскую партию обошли "Доверяй делам" действующего мэра Геннадия Труханова (23,77%) и ОПЗЖ (22,38%), пишет портал 048.ua.

По данным экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", на выборах мэра Одессы больше всего голосов набрал Труханов, он получил 34,4% голосов, на втором месте с 17,93% – кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик. Эти два кандидата могут попасть во второй тур. Кандидат от "Слуги народа" Олег Филимонов получил 13,75% и занял третье место.

Теги: Одесса, Одесская область, местные выборы, президент, Слуга народа, Руслан Плохой
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