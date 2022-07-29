Экс-нардепу Мартыненко сообщили о новом подозрении

Об этом проинформировала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Имени экс-нардепа в релизе не указывают, но сообщают, что он является в другом производстве, которое расследовали НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура – о нанесении ущерба компаниям "Энергоатом" и "Восточный горно-обогатительный комбинат". Там основной фигурант – бывший депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко. Также о том, что речь о Мартыненко, пишет LB.ua, ссылаясь на источники.

По данным НАБУ, Мартыненко в июле 2014 года получил €311,6 тыс. от руководства чешской компании Škoda JS за продвижение в Украине интересов фирмы. Škoda JS входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", который принадлежит российскому "Газпромбанку", сообщили в НАБУ.

"Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между Škoda JS и кипрской компанией, аффилированной с экснардепом. В дальнейшем полученную неправомерную выгоду через ряд транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, легализовали. В итоге денежные средства оказались на счете компании, тоже зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался экснардеп. Со счетов этой компании платили за обучение, отдых, аренду жилья за границей и другие личные нужды экснародного депутата и его родственников", – говорится в релизе.

Расследование этих фактов НАБУ начало, когда получило информацию от чешских правоохранительных органов – те обнаружили "подозрительные трансакции" Škoda JS.

"Благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Чехии и Кипра, а также материалам, полученным в Украине, НАБУ и САП собрали достаточно доказательств для уведомления экснардепа о подозрении. Что касается работников чешской компании Škoda JS, то правовая оценка их действиям, в том числе по указанным фактам, дана правоохранительными органами Чехии, которые предъявили обвинение шести работникам этой компании (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства)", – добавили в НАБУ.