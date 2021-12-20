Сытник: ущерб от коррупции в энергетике превышает 4 млрд грн

"Топливно-энергетический комплекс был и остается одним из основных направлений деятельности детективов [НАБУ]. Первые уголовные производства касались именно злоупотреблений в этой области, они уже расследованы и слушаются в суде", – отметил он.

Речь идет о "газовом деле" по факту завладения свыше 1,6 млрд грн от добычи и продажи газа через договоры совместной деятельности и о завладении 600 млн грн двух государственных предприятий – "ВостокГОК" и "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"В обоих случаях организаторами схем сторона обвинения считает бывших народных депутатов Украины", – заявил Сытник.

Всего НАБУ расследовало в топливно-энергетическом комплексе более 380 уголовных производств.

"На скамье подсудимых оказались более 75 человек, в отношении двух из них есть приговоры суда с реальным заключением, вступившие в законную силу. Размер ущерба, установленного из-за коррупции, разоблаченной в топливно-энергетическом комплексе, по делам, которые в суде, превышает 4 млрд грн", – добавил директор НАБУ.