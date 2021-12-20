ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Сытник: ущерб от коррупции в энергетике превышает 4 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сытник рассказал о масштабах коррупции в топливно-энергетическом комплексе
Сытник рассказал о масштабах коррупции в топливно-энергетическом комплексе
Фото: nabu.gov.ua

Размер ущерба от коррупции в топливно-энергетическом комплексе Украины превышает 4 млрд грн. Об этом 20 декабря на презентации антикоррупционного обзора энергетического сектора в Украине Организации экономического сотрудничества и развития заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, сообщает в Telegram пресс-служба бюро.

"Топливно-энергетический комплекс был и остается одним из основных направлений деятельности детективов [НАБУ]. Первые уголовные производства касались именно злоупотреблений в этой области, они уже расследованы и слушаются в суде", – отметил он.

Речь идет о "газовом деле" по факту завладения свыше 1,6 млрд грн от добычи и продажи газа через договоры совместной деятельности и о завладении 600 млн грн двух государственных предприятий – "ВостокГОК" и "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"В обоих случаях организаторами схем сторона обвинения считает бывших народных депутатов Украины", – заявил Сытник.

Всего НАБУ расследовало в топливно-энергетическом комплексе более 380 уголовных производств.

"На скамье подсудимых оказались более 75 человек, в отношении двух из них есть приговоры суда с реальным заключением, вступившие в законную силу. Размер ущерба, установленного из-за коррупции, разоблаченной в топливно-энергетическом комплексе, по делам, которые в суде, превышает 4 млрд грн", – добавил директор НАБУ.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

15 февраля 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины". В случае, если документ будет принят, Сытник может быть уволен.

Теги: коррупция, госзакупки, Энергоатом, растрата, Артем Сытник, детективы, НАБУ, подозрение, госкомпании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна перед камерой "оседлала" стул
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна перед камерой "оседлала" стул
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (93396)
2
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (39519)
3
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной (35826)
4
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (25988)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (25001)
6
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17927)
7
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст (15247)
8
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна (14510)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS