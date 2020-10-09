"Из адвокатов лепят террористов". У Мартыненко ответили на обвинения ВАКС в причастности ко взрыву во дворе суда

В пресс-службе бывшего нардепа Николая Мартыненко заявили, что направили обращение в Нацполицию Украины с просьбой расследовать случай, связанный со взрывом во дворе Высшего антикоррупционного суда.

В пресс-службе бывшего нардепа Николая Мартыненко считают обвинения коллегии судей Высшего антикоррупционного суда, которая связывает взрыв во дворе суда с делом о нанесении ущерба "Энергоатому", запугиванием адвокатов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы, которую цитирует "РБК-Украина".

"Коллегия ВАКС в составе судей [Леси] Федорак, [Виктора] Маслова и [Игоря] Строгого обратилась к председателю Высшего совета правосудия и генеральному прокурору – судьи прямо запугивают адвокатов привлечением к уголовной ответственности. Это обращение обвиняемые и сторона защиты рассматривают как способ уклонения указанных судей от собственной дисциплинарной и уголовной ответственности за вопиющие нарушения Уголовного процессуального кодекса", – говорится в обращении пресс-службы.

При этом в пресс-службе добавляют, что группа адвокатов была вынуждена выйти из процесса после того, как Федорак инициировала дисциплинарное производство в их отношении и "начала угрожать изменением меры пресечения обвиняемым".

У Мартыненко заявили, что "законную работу адвокатов коллегия судей во главе с Федорак назвала "давлением и вмешательством в работу суда".

"Более того, тройка судей обвинила участников дела в якобы причастности ко взрыву на парковке в закрытом дворе ВАКС. То есть из адвокатов лепят еще и террористов, хотя эта территория находится под охраной ВАКС и к ней имеют доступ только работники суда. Но мы направляем обращение в Нацполицию Украины с просьбой расследовать случай, связанный со взрывом. Мы готовы дать показания, чтобы как можно быстрее установить истину и опровергнуть клевету в отношении обвиняемых и защиты", – говорится в сообщении.