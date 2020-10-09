"Из адвокатов лепят террористов". У Мартыненко ответили на обвинения ВАКС в причастности ко взрыву во дворе суда

В пресс-службе бывшего нардепа Николая Мартыненко считают обвинения коллегии судей Высшего антикоррупционного суда, которая связывает взрыв во дворе суда с делом о нанесении ущерба "Энергоатому", запугиванием адвокатов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы, которую цитирует "РБК-Украина".
"Коллегия ВАКС в составе судей [Леси] Федорак, [Виктора] Маслова и [Игоря] Строгого обратилась к председателю Высшего совета правосудия и генеральному прокурору – судьи прямо запугивают адвокатов привлечением к уголовной ответственности. Это обращение обвиняемые и сторона защиты рассматривают как способ уклонения указанных судей от собственной дисциплинарной и уголовной ответственности за вопиющие нарушения Уголовного процессуального кодекса", – говорится в обращении пресс-службы.
При этом в пресс-службе добавляют, что группа адвокатов была вынуждена выйти из процесса после того, как Федорак инициировала дисциплинарное производство в их отношении и "начала угрожать изменением меры пресечения обвиняемым".
У Мартыненко заявили, что "законную работу адвокатов коллегия судей во главе с Федорак назвала "давлением и вмешательством в работу суда".
"Более того, тройка судей обвинила участников дела в якобы причастности ко взрыву на парковке в закрытом дворе ВАКС. То есть из адвокатов лепят еще и террористов, хотя эта территория находится под охраной ВАКС и к ней имеют доступ только работники суда. Но мы направляем обращение в Нацполицию Украины с просьбой расследовать случай, связанный со взрывом. Мы готовы дать показания, чтобы как можно быстрее установить истину и опровергнуть клевету в отношении обвиняемых и защиты", – говорится в сообщении.
В ночь на 1 октября 2020 года во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда взорвался неизвестный предмет, в результате взрыва был поврежден фасад здания. По факту случившегося открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
7 октябре в ВАКС заявили, что взрыв связан с давлением участников процесса на коллегию судей по делу о нанесении ущерба компаниям "Энергоатом" и "Восточный горно-обогатительный комбинат".
Основным фигурантом дела является Мартыненко. По данным НАБУ, он, будучи нардепом и главой комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, организовал коррупционную схему по завладению деньгами госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". В течение 2008–2012 годов "Энергоатом" провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописаны таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. Оборудование "Энергоатому" поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, "торговую наценку" под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы Украинскому государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.
Мартыненко подозревают также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн.
Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко в мае 2018 года. Сейчас уголовное производство рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.