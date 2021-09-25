Экс-посол США Пайфер назвал главные вызовы, стоящие перед Украиной

"Перед Украиной стоят два ключевых вызова. Первый вызов внешний – и он заключается в том, как решить развязанный Россией еще 2014 году конфликт, когда войска РФ незаконно захватили Крым, а затем российские силовые службы и военные силы спровоцировали конфликт на Донбассе", – отметил он.

Пайфер отметил, что вопрос в том, как Украина и ее друзья на Западе могут изменить расчет Кремля, чтобы Москва начала работать над реальным решением конфликта.

"Второй вызов внутренний. Украина достигла значительных успехов, однако все еще многое предстоит сделать для внедрения той критической массы реформ, которая позволит Украине реализовать свой потенциал. Украина много чего сделала в этой сфере", – подчеркнул Пайфер.

В частности, он отметил проведение честных и демократических выборов.

"Со времен возобновления независимости в Украине прошло шесть президентских выборов. В четырех из них тогдашний действующий президент баллотировался на переизбрание. В трех из этих четырех случаях проигрывал. Это достижение, которое очень редко встречается на постсоветском пространстве, и это заслуга Украины, украинцев и украинской демократии", – сказал Пайфер.

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Видео: Open Ukraine / YouTube