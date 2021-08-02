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Эксперт о Галущенко: Если министра критикуют и "сбивают" – значит, он делает правильные вещи

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Галущенко был назначен главой Минэнерго в апреле этого года
Галущенко был назначен главой Минэнерго в апреле этого года
Фото: Герман Галущенко / Facebook

После передачи НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка" под управление Минэнерго недовольство конкурирующих игроков вылилось в заказную информационную кампанию против министерства и его руководителя Германа Галущенко. Об этом написал в своем блоге на LIGA.net председатель комитета Европейского зеленого курса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Дмитрий Васильев.

"Материалов много, но все они ссылаются друг на друга или очень похожи по тексту, что выглядит как инициированная из одного центра информационная кампания. Ну и как часто бывает, если надо информационно сбивать чиновника, то включили сценарий его связей и интересов с РФ. Я в такие бездоказательные посылы, честно говоря, не верю. Есть еще и несправедливые упреки министру в занижении цен на электроэнергию НАЭК "Энергоатом". Несправедливые, потому что именно Герман Галущенко инициировал разработку новой модели ПСО, которая позволила бы государственным производителям электроэнергии повысить рентабельность и обеспечить такую стоимость продукции, которая создаст возможность модернизировать предприятия. Министр, кстати, неоднократно заявлял, что цены для уязвимых слоев населения не могут быть повышены, а должны быть снижены", – написал эксперт в своей колонке под заголовком "Если министра критикуют и "сбивают"   значит, он делает правильные вещи".

Глава комитета UBTA убежден, что дальнейшее реформирование рынка электроэнергии будет проходить с противодействием со стороны "заинтересованных" сторон, которым невыгодна эффективная работа украинской энергосистемы.

"А на мой взгляд, эффективности работы энергосистемы можно достигать также и через управление Минэнерго, "Укрэнерго", МГУ и "Оператору рынка". Ну и я бы не спешил менять министра энергетики накануне отопительного сезона. Страна долго жила без министра. И если в ВР есть консенсус о его назначении и депутаты не видят его связи с тем или иным олигархом, то лучше такого министра именно энергетики не терять, даже если правительство будет меняться в новом политическом сезоне. Потому что сорвать подготовку к отопительному сезону, помешать украинской энергосистеме пройти тестирование в изолированном режиме и, соответственно, помешать синхронизации с европейской энергосистемой и, как результат, вернуть импорт из РФ и Беларуси и продолжить зарабатывать на "схемах" в украинской энергетике может быть выгодно только полным коррупционерам или пророссийским силам. Хотя эти две характеристики – одно и то же", – подытожил Васильев.

Контекст:

Рада проголосовала за назначение вице-президента Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" Германа Галущенко новым министром энергетики Украины 29 апреля 2021 года.

Теги: Верховная Рада, энергетика, Укрэнерго, Энергоатом, реформа, ПАО , ГП Оператор рынка, Герман Галущенко
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