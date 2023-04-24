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ЕС и Украина будут признавать и исполнять судебные решения друг друга

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Украина и ЕС готовы заключить соглашение о взаимном признании судебных решений
Украина и ЕС готовы заключить соглашение о взаимном признании судебных решений
Фото: EPA

Совет Европейского союза согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о судебных решениях. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС 24 апреля.

Речь идет о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Конвенция, заключенная в 2019 году, является международным договором, который обязывает договаривающиеся государства признавать и приводить в исполнение решения, вынесенные по гражданским или торговым делам в других государствах-участниках.

"С этим решением признать и обеспечить выполнение судебных решений друг друга связи между ЕС и Украиной станут только крепче", – прокомментировал министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер.

Государства – члены Европейского союза считают, что нет никаких фундаментальных препятствий, связанных, например, с независимостью и эффективностью судебной системы, борьбой с коррупцией или соблюдением основных прав, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной.

Принятое решение будет способствовать признанию и исполнению судебных решений ЕС и Украины по гражданским и торговым делам, что сделает его важным инструментом содействия международной торговле, отметили в Совете ЕС.

 

Контекст:

В 2022 году Украина ратифицировала Конвенцию о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам. Договорные отношения между Украиной и ЕС должны быть установлены с 1 сентября 2023 года, если против них не возражает одна из сторон.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Совет ЕС, Европа, конвенция, суд
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