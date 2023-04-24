ЕС и Украина будут признавать и исполнять судебные решения друг друга

Речь идет о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Конвенция, заключенная в 2019 году, является международным договором, который обязывает договаривающиеся государства признавать и приводить в исполнение решения, вынесенные по гражданским или торговым делам в других государствах-участниках.

"С этим решением признать и обеспечить выполнение судебных решений друг друга связи между ЕС и Украиной станут только крепче", – прокомментировал министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер.

Государства – члены Европейского союза считают, что нет никаких фундаментальных препятствий, связанных, например, с независимостью и эффективностью судебной системы, борьбой с коррупцией или соблюдением основных прав, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной.

Принятое решение будет способствовать признанию и исполнению судебных решений ЕС и Украины по гражданским и торговым делам, что сделает его важным инструментом содействия международной торговле, отметили в Совете ЕС.